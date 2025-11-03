Καταγγελία για στημένους αγώνες στην Ελλάδα: Πέφτουμε από τα σύννεφα

Το σκάνδαλο με τα στημένα ματς στην Ελλάδα βρίσκεται πια στην... προϊστορία, ωστόσο, νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα για «ατασθαλίες» στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέχρι πολύ πρόσφατα. Πέφτετε από τα σύννεφα;

Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Σούντγκρεν αγωνίστηκε για χρόνια στην Ελλάδα και πλέον επέστρεψε στην πατρίδα του για να ολοκληρώσει εκει την καριέρα του.

Έπειτα από αρκετά χρόνια στον Άρη, ο Σούντγκρεν αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στον Βόλο και καταγγέλλει πως τα παιχνίδια Βόλος-Πανσερραϊκός στα play out ήταν στημένα!

Οι δηλώσεις έγιναν σε podcast στη Σουηδία, με τον ποδοσφαιριστή να λέει πως Βόλος και Πανσερραϊκός κέρδισαν με 3-0 τα μεταξύ τους παιχνίδια στην έδρα τους και έτσι υποβιβάστηκε η Καλλιθέα.

«Στα αποδυτήρια πριν το ματς μάς είπαν ‘σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα’ και ‘σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι’», ανέφερε ο 34χρονος παίκτης.

Ο ίδιος διατείνεται πως δεν είχε εμπλοκή στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, αλλά είχε μιλήσει με άλλους παίκτες της ομάδας γι’ αυτά. «Τότε δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Εκείνοι είναι που πληρώνουν τους μισθούς, άλλωστε… Όμως είναι ξεκάθαρο πως ήταν πολύ ντροπιαστικό», τόνισε.

Λέτε να ασχοληθεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα με αυτές τις καταγγελίες;