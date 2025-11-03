Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Στρατάκου επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον ΟΕΠΕΚΕΠΕ για κομματικές εξυπηρετήσεις
Πολιτική
18:31 - 03 Νοε 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Στρατάκου επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον ΟΕΠΕΚΕΠΕ για κομματικές εξυπηρετήσεις

Reporter.gr Newsroom
Η σημερινή κατάθεση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Στρατάκου, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη: ένα καθεστώς που χρησιμοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εργαλείο κομματικών εξυπηρετήσεων, πίεσης και παράνομων συναλλαγών, όπως σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, από το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι ο κ. Στρατάκος, μέλος της Νέας Δημοκρατίας «από τότε που θυμάται τον εαυτό του», κατέθεσε ότι ανέλαβε καθήκοντα μετά από απευθείας τηλεφωνική παρέμβαση του τότε υπουργού Βορίδη, παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε «συσκέψεις του Μαξίμου» για θέματα αγροτικής ανάπτυξης αν και όπως ανέφερε «δεν είχε αρμοδιότητα για τον Οργανισμό».

Ο κ. Στρατάκος ανέφερε στην επιτροπή ότι «ουδέποτε υπήρξε πολιτική παρέμβαση», όμως οι συνομιλίες, οι επισυνδέσεις και οι καταθέσεις των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον διαψεύδουν κατηγορηματικά.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας και οι συνεργάτες του παρενέβαιναν ωμά για την πληρωμή συγκεκριμένων προσώπων, όπως του κ. Ξυλούρη, που φέρεται να λειτουργούσε ως «κομματικός διαμεσολαβητής» μέσα στο δίκτυο των πελατειακών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η δικαιολογία ότι απλώς «ενημερωνόταν για τα χρονοδιαγράμματα» δεν ήταν πειστική.

Ο κ. Στράτακος για να δικαιολογήσει τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες συνομιλίες του καθώς και τις συναντήσεις του με τον κ. Ξυλούρη αναφέρθηκε στις «πολλές θεσμικές» θέσεις που κατείχε ο Ξυλούρης. Μάλιστα σε ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ γιατί ο κ. Στρατάκος ανεχόταν όλα αυτά τα ξεσπάσματα του Ξυλούρη ανέφερε πώς ο κ. Ξυλούρης «έτσι μιλούσε» και «δεν τον λάμβανε σοβαρά υπόψιν» προκαλώντας την απορία της επιτροπής πώς ένας δημόσιος λειτουργός ανεχόταν φράσεις όπως «αν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου, θα είχα γλυτώσει», ενώ για να δικαιολογήσει την οικειότητά του μαζί του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οικειότητα έχει με όλους τους παραγωγούς». Ο κ. Στρατάκος είχε αναλάβει φαίνεται τον ρόλο να καθησυχάζει τον κ. Ξυλούρη καθώς «ήταν συνεχώς έξαλλος» όπως κατέθεσε.

Ο κ. Στρατάκος δεν απάντησε στις αναφορές σε συνομιλίες όπου γίνονται λόγοι για «κλάδεμα υπουργών» και «καθάρισμα της μπουγάδας», που παρέμπεμπαν σε λεξιλόγιο ενός παρακρατικού συστήματος που λειτουργούσε με πλήρη πολιτική κάλυψη, ενώ δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση ποιος είναι ο περιβόητος μεγάλος που θα του μιλήσει και θα κανονίσει.

Και ενώ ο κ. Στρατάκος επιχείρησε να παρουσιαστεί ως «δημόσιος λειτουργός με πολιτική ευθιξία» που δήθεν παραιτήθηκε λόγω δημοσιευμάτων, η πραγματικότητα είναι ότι παραιτήθηκε μόνον όταν η δικογραφία αποκάλυψε το μέγεθος του σκανδάλου και το όνομά του ενεπλάκη ευθέως.

O κ. Στρατάκος δεν απάντησε στις ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ όπου αναφέρονται στις επισυνδέσεις με βάση τις οποίες ο ίδιος ρωτούσε τον Ξυλούρη αν έχει μιλήσει με τον μεγάλο και του έλεγε να πάρει τον Τσιάρα. Μάλιστα ανέφερε ότι τον «μεγάλο» τον έχει πάρει ήδη ο Πιερρακάκης, ο οποίος τότε ήταν Υπουργός Παιδείας.

Στην συνέχεια της συζήτησης, αναφέρει ο κ. Στρατάκος ότι το έχει πάρει πάνω του να λύσει το θέμα και αλλιώς θα κινηθεί να τον απειλήσει, έτσι συμπεριφερόταν ως δημόσιος λειτουργός. Σε άλλο σημείο αναφέρεται σε συνάντηση που θα γίνει με τον «Κυριάκο», αλλά δεν απάντησε ποιος είναι ο Κυριάκος. Μήπως τελικά μπορεί να απαντήσει η Κυβέρνηση ποιος είναι ο «Κυριάκος» και ποια η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αναφέρεται στην επόμενη φράση των επισυνδέσεων; Θα απαντήσει ακόμη η Κυβέρνηση πώς διοικούνταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αφού όπως προκύπτει από τις συνομιλίες του κ. Στρατάκου «ο κ. Κέλλας δεν παίζει κανέναν ρόλο»; Επομένως, ο ίδιος υφυπουργός ήταν διακοσμητικός;

Η αδυναμία του κ. Στρατάκου να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει ότι γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στηθεί ένα δίκτυο παρακρατικής λειτουργίας με πολιτική καθοδήγηση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές για την πληρωμή «συγκεκριμένων προσώπων» συνομιλώντας με όλη την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

