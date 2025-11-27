Η Φένια Αποστόλου και η Μαρία Χατζηαθανασιάδου ρίχνουν φως στη γυναικεία ταυτότητα μέσα στον χρόνο

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της performance «Το Αποτύπωμα», συναντήσαμε τη δημιουργό Φένια Αποστόλου και τη φωτογράφο, Μαρία Χατζηαθανασιάδου, για μια συζήτηση γύρω από τη μνήμη, την εικόνα της γυναίκας και την ανάγκη να αποτυπωθεί – και να επαναδιατυπωθεί – το ίχνος μιας ταυτότητας που παραμένει σε διαρκή αμφισβήτηση.

«Η σύγχρονη γυναικεία ταυτότητα φέρει στο DNA της όλες αυτές τις παθογένειες και τα τραύματα του παρελθόντος και αν η εποχή υποστηρίζει την χειραφέτηση και την αυτονομία μας, οι πληγές δεν κλείνουν εύκολα και σε κάθε περιστατικό βίας ανοίγουν για όλες μας.»

Αυτή η φράση από τη συζήτησή μου με τη Φένια Αποστόλου και τη Μαρία Χατζηαθανασιάδου περιλαμβάνει όλα όσα νομίζω πρέπει να ξέρετε για ένα πολυδιάστατο εικαστικό project που συνδυάζει τον χορό, τη φωτογραφία και την performance, που ξεκινά σε λίγες μέρες στο Calderone Art Space. «Το Αποτύπωμα», όπως είναι ο τίτλος του project, βάζει στο κέντρο τις μνήμες, τη ζωή, το παρελθόν και το μέλλον της γυναικείας ύπαρξης, νοητής και απτής – σώματος και μυαλού.

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