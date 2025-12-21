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Όλα όσα θα δούμε στο Μέγαρο στην αρχή της νέας χρονιάς
Magazino
09:00 - 21 Δεκ 2025

Όλα όσα θα δούμε στο Μέγαρο στην αρχή της νέας χρονιάς

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Μεγάλες ορχήστρες και σπουδαίοι ερμηνευτές, μέρες αφιερωμένες στο πιάνο, φεστιβάλ, θεατρικοί μονόλογοι, παραστάσεις και προβολές, εργαστήρια για παιδιά και εκπαιδευτικά προγράμματα: το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς περιλαμβάνει κάτι για τον καθένα και την καθεμιά…

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει μεγάλες ορχήστρες και σημαντικούς ερμηνευτές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ένα διήμερο αφιερωμένο στο πιάνο, καθώς και το ανανεωμένο Φεστιβάλ της Άνοιξης, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται τη νέα χρονιά, μέσα από το προγραμματισμό του για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Στο συναυλιακό καλεντάρι της νέας χρονιάς ξεχωρίζουν η συναυλία του περίφημου Κουαρτέτου Μποροντίν με έργα Σοστακόβιτς στις 19 Ιανουαρίου, ενώ οι δύο Ημέρες Πιάνου φιλοξενούν δεξιοτέχνες όπως οι Francesco Piemontesi, Lukas Sternath, οι Piandaemonium και ο Κάρολος Ζουγανέλης.

Περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 20/12/2025 - 14:47
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