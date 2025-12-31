Γιώργος Χρυσοστόμου: Έπρεπε να θυμηθώ τι σημαίνει να είμαι αγνός

Ο ηθοποιός Γιώργος Χρυσοστόμου πιστεύει πως η αναζήτηση της ευτυχίας μοιάζει με άσκηση. Γιατί μπορεί να μην έχει ζήσει στιγμές καθαρής ευτυχίας, αλλά στιγμές καθαρής γαλήνης.

Το πρόσωπο του είναι ήρεμο· είναι από τις λίγες ημέρες που δεν έχει ξυπνήσει ξημερώματα για τις υποχρεώσεις τηλεοπτικών γυρισμάτων, οι οποίες απορροφούν τον επαγγελματικό του χρόνο σε συνδυασμό με το θέατρο. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου πρωταγωνιστεί στο«Τέλος του παιχνιδιού» του Σάμιουελ Μπέκετ μαζί με τον Μάκη Παπαδημητρίου επί σκηνής του «Ιλίσια» ενώ στο υπόλοιπο της ημέρας μοιράζει το χρόνο του, ανάμεσα σε γυρίσματα για τις νέες και πολυαναμενόμενες σειρές του MEGA: την αστυνομική κωμωδία «Κάμπινγκ» και τον τέταρτο κύκλο του διεθνούς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Με λίγα λόγια, ο Γιώργος Χρυσοστόμου μπορεί, μέσα σε μια μέρα, να αλλάξει έως και τρία πρόσωπα, «τρεις περσόνες», όπως με διορθώνει· αλλά δείχνει να νιώθει πλήρης και παραγωγικός μέσα στις διαρκείς εναλλαγές. «Μου αρέσει να διαχωρίζω τον ηθοποιό μου από εμένα. Εγώ είμαι 46 χρονών, αλλά ο ηθοποιός μέσα μου είναι 24 ετών», λέει με μια παιχνιδιάρικη χροιά στη μπάσα φωνή του, βάζοντας με ταυτόχρονα απέναντι σε δύο συνθήκες: σε έναν άνθρωπο που ωριμάζει και σε έναν ηθοποιό που τώρα ανδρώνεται.

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