Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου, η οποία άφησε το δικό της αποτύπωμα στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Η ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τις κινηματογραφικές της συνεργασίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941 και αποφοίτησε από τη Σχολή Κατσέλη. Στη συνέχεια συμμετείχε για τρία χρόνια σε διεθνή περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη, παρουσιάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου σε πολλές χώρες.

Η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την καθιέρωσε στο ευρύ κοινό, ενώ κατά τη διάρκεια της πορείας της συνεργάστηκε με κορυφαίους κωμικούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Παράλληλα, συμμετείχε σε μερικές από τις πιο γνωστές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων οι «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας» και «Οι φρουροί της Αχαΐας».

Μεταξύ άλλων, είχε παίξει στις ταινίες: