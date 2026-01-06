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26 μεγάλες συναυλίες που περιμένουμε το 2026
Magazino
15:02 - 06 Ιαν 2026

26 μεγάλες συναυλίες που περιμένουμε το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Το 2026 έφτασε και μαζί του φέρνει πολυαναμενόμενες συναυλίες από θρυλικές μπάντες, ανερχόμενα αστέρια, αλλά και αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού κοινού. Αυτα είναι τα πιο σημαντικά μουσικά ραντεβού της χρονιάς.

Οι Dream Syndicate στο Gagarin

Μια από τις πρώτες πολυαναμενόμενες συναυλίες του 2026 έρχεται σε λίγες εβδομάδες από τους Dream Syndicate. Η μπάντα της αμερικανικής alternative σκηνής, επιστρέφει επιτέλους στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στο Gagarin 205, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026. Στο πρώτο μέρος του show, που θα διαρκέσει πάνω από δύο ώρες, οι Dream Syndicate θα παρουσιάσουν τα best of τους, αλλά και επιλογές από τα τέσσερα άλμπουμ της επανένωσής τους. Στη συνέχεια, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, θα ερμηνεύσουν ολόκληρο το εμβληματικό άλμπουμ Medicine Show, που είχε κυκλοφορήσει το 1984.

Εισιτήρια: από 27€

Περισσότερα στο monopoli.gr

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