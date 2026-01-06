26 μεγάλες συναυλίες που περιμένουμε το 2026

Οι Dream Syndicate στο Gagarin
Μια από τις πρώτες πολυαναμενόμενες συναυλίες του 2026 έρχεται σε λίγες εβδομάδες από τους Dream Syndicate. Η μπάντα της αμερικανικής alternative σκηνής, επιστρέφει επιτέλους στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στο Gagarin 205, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026. Στο πρώτο μέρος του show, που θα διαρκέσει πάνω από δύο ώρες, οι Dream Syndicate θα παρουσιάσουν τα best of τους, αλλά και επιλογές από τα τέσσερα άλμπουμ της επανένωσής τους. Στη συνέχεια, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, θα ερμηνεύσουν ολόκληρο το εμβληματικό άλμπουμ Medicine Show, που είχε κυκλοφορήσει το 1984.
Εισιτήρια: από 27€
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