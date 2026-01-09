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Αναστάτωση σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας: Πρόβατα μπήκαν για… ψώνια
Magazino
20:08 - 09 Ιαν 2026

Αναστάτωση σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας: Πρόβατα μπήκαν για… ψώνια

Reporter.gr Newsroom
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Αναστάτωση και άφθονο γέλιο προκάλεσε ένα απρόσμενο περιστατικό σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Penny στη Γερμανία, όταν περίπου 50 πρόβατα εισέβαλαν στο κατάστημα στην περιοχή Burgsinn, στον νομό Main-Spessart της Βαυαρίας. Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε γρήγορα viral, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν έκπληκτοι – και συχνά γελώντας – τα ζώα να περιφέρονται ανάμεσα στα ράφια.

Τα πρόβατα προκάλεσαν μικρές υλικές ζημιές, όπως σπασμένα ή αναποδογυρισμένα ράφια, πεσμένα προϊόντα και αρκετή ακαταστασία, αφήνοντας πίσω τους ακόμη και… κοπριές. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη διεύθυνση του καταστήματος, δεν σημειώθηκαν σοβαρές φθορές ούτε καταναλώθηκαν προϊόντα. Οι υπάλληλοι κατάφεραν τελικά να τα απομακρύνουν με δυνατά χτυπήματα και φωνές, οδηγώντας τα εκτός του καταστήματος.

Το περιστατικό εξήγησε σε συνέντευξή του στο BR24 ο μετακινούμενος κτηνοτρόφος Ντίτερ Μίχλερ από την περιοχή Gemünden. Όπως ανέφερε, εκείνη την ημέρα μετέφερε περίπου 500 πρόβατα – μητέρες με τα αρνιά τους – προς τα χειμερινά τους καταλύματα στο Adelsberg. Κάποια στιγμή, μια ομάδα περίπου 50 ζώων αποσπάστηκε από το κοπάδι και, αντί να ακολουθήσει την υπόλοιπη αγέλη, κατευθύνθηκε αυθόρμητα προς το σούπερ μάρκετ.

Ο ίδιος εκτιμά ότι τα πρόβατα πιθανότατα αποσπάστηκαν αρχικά από βελανίδια που βρήκαν στο έδαφος, χάνοντας έτσι την επαφή με το κοπάδι. Στη συνέχεια, όπως δήλωσε, ενδέχεται να ακολούθησαν κάποιον πελάτη που μπήκε στο κατάστημα κρατώντας τσάντα, την οποία τα ζώα μπορεί να μπέρδεψαν με σακί ζωοτροφής ή αλατιού – αντικείμενα που συνδέουν με το τάισμα. «Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ ότι θα έμπαιναν οικειοθελώς σε σούπερ μάρκετ», παραδέχτηκε ο Μίχλερ.

Τα πρόβατα παρέμειναν στο κατάστημα περίπου 20 λεπτά, κυρίως στον χώρο των ταμείων, πριν απομακρυνθούν. Σύμφωνα με τον κτηνοτρόφο, σήμερα είναι όλα καλά στην υγεία τους και, μόλις επέστρεψαν στο κοπάδι, ηρέμησαν αμέσως. Η αλυσίδα Penny, μάλιστα, όχι μόνο δεν ζήτησε αποζημίωση, αλλά πρότεινε να «υιοθετήσει» συμβολικά τους 50 «δραπέτες», αναλαμβάνοντας την παροχή ζωοτροφών, μετατρέποντας το απρόσμενο συμβάν σε μια θετική ιστορία που έκανε τον γύρο της Γερμανίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk24kaev16p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 20:53
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