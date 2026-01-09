Νέος κύκλος βίας στη Συρία: Σφοδρές μάχες στις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου – Το παρασκήνιο

Σφοδρά πυρά πυροβολικού και ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Πέμπτη τα βόρεια προάστια του Χαλεπίου. Τα βίντεο από την περιοχή καταγράφουν καταιγιστικό βομβαρδισμό, ενώ οι κάτοικοι ζουν την ίδια στιγμή τον τρόμο από κοντά.

Από την Τρίτη μαίνονται συγκρούσεις στις συνοικίες Σέιχ Μακσούντ και Ασραφίγια, περιοχές που κατοικούνται κυρίως από Κούρδους, στο βόρειο τμήμα της πολύπαθης πόλης. Σύμφωνα με αντικρουόμενες πληροφορίες, από επτά έως 22 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Κουρδικές πηγές μιλούν για περισσότερους από 140.000 εκτοπισμένους. Την Παρασκευή η κατάσταση φάνηκε προσωρινά πιο ήρεμη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πόλης.

Η συριακή μεταβατική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του στρατού είναι «στοχευμένες» και στρέφονται κατά θέσεων των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), τις οποίες κατηγορεί ότι χρησιμοποιούν τις συνοικίες ως ορμητήρια και έχουν εγκαταστήσει εκεί πυροβόλα. Παράλληλα, κατηγορεί τις SDF ότι δεν τηρούν τη συμφωνία ένταξής τους στον τακτικό συριακό στρατό. Βάσει συμφωνίας του Μαρτίου, οι πολιτικές και στρατιωτικές δομές των Κούρδων θα έπρεπε να ενσωματωθούν πλήρως στο συριακό κράτος έως το τέλος του 2025 — κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί.

Η κουρδική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Ο αρχηγός των SDF, Μαζλούμ Άμπντι, κατηγορεί τις κυβερνητικές δυνάμεις και τις συμμαχικές τους πολιτοφυλακές ότι πυροβολούν αμάχους και τους εξαναγκάζουν σε φυγή, υπονομεύοντας κάθε προοπτική πολιτικής συμφωνίας. Σύμφωνα με τους Κούρδους, η κυβέρνηση δεν έχει δημιουργήσει ακόμη τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ένταξή τους.

Καθοριστικό ρόλο στην κρίση διαδραματίζει και η Τουρκία, στενός σύμμαχος της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης. Η Άγκυρα θεωρεί τις SDF παρακλάδι του PKK και αντιμετωπίζει με καχυποψία την κουρδική αυτονομία στη βόρεια Συρία. Τα τελευταία χρόνια έχει καταλάβει εκτεταμένες περιοχές, τις οποίες χαρακτηρίζει «ζώνη ασφαλείας». Πολλοί από τους εκτοπισμένους Κούρδους είχαν βρει καταφύγιο στο Χαλέπι — και τώρα αναγκάζονται να φύγουν ξανά.

Παρά τις υποσχέσεις του μεταβατικού προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα για προστασία των μειονοτήτων, η δυσπιστία παραμένει έντονη, ιδίως μετά τις αιματηρές επιθέσεις κατά Αλαουιτών και Δρούζων το 2025. Το αν οι Κούρδοι θα αποσυρθούν από τις συνοικίες του Χαλεπίου ή αν η σύγκρουση θα κλιμακωθεί περαιτέρω, αναμένεται να φανεί τις επόμενες ημέρες.