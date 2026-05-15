Γερμανία: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και υψηλό κόστος πιέζουν τις κατασκευές κατοικιών

Το κλίμα στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία επιδεινώθηκε μαζικά τον Απρίλιο. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος υποχώρησε από τις μείον 19,3 στις μείον 28,4 μονάδες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο του 2022. Ιδιαίτερα οι εταιρείες εμφανιζόνται πολύ πιο απαισιόδοξες, ενώ και η αξιολόγηση της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης ήταν χειρότερη.

«Η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιβαρύνει πλέον και τον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo Institute.

«Με εύθραυστες εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης, ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλαπλούς κινδύνους ταυτόχρονα».

Οι ανησυχίες για πιθανά προβλήματα εφοδιασμού σε βασικά ενδιάμεσα προϊόντα αυξάνονται ξανά. Τον Απρίλιο, το 9,2% των εταιρειών ανέφερε περιορισμούς στην προμήθεια υλικών.

Προηγουμένως, το ποσοστό αυτό βρισκόταν μόλις γύρω στο 1% επί μια περίοδο δύο ετών. Ιδιαίτερα επηρεάζονται τα βασικά υλικά.

«Όσον αφορά την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη», δήλωσε ο Wohlrabe. Το ποσοστό των εταιρειών που αναφέρουν ανεπαρκή αριθμό παραγγελιών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 43,8%. Το ποσοστό ακυρώσεων παρέμεινε επίσης σταθερό στο 10,8%.