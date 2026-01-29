Ρετρό... μετρό: Όταν Στεφανόπουλος, Σημίτης και Χριστόδουλος εγκαινίασαν το μετρό της Αθήνας

Στις 28 Ιανουαρίου του 2000 έγιναν στην Αθήνα τα εγκαίνια του Μετρό, παρουσία της πολιτικής, πολιτειακής, και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας.

Παρόντες στα εγκαίνια ήταν οι τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Κώστας Λαλιώτης, πολλοί υπουργοί και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο τότε αρχηγός της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής.

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Η κατασκευή των δύο νέων, υπόγειων γραμμών μετρό, ξεκίνησε το Νοέμβριο του 1992. Με την πρώτη λειτουργία τους το 2000, η γραμμή των ΗΣΑΠ αποτέλεσε τη Γραμμή 1 ενός νέου δικτύου Μετρό, αποτελούμενου από τρεις συνολικά γραμμές. Οι δύο νέες γραμμές κατασκευάστηκαν με γενική ευθύνη της Αττικό Μετρό Α.Ε. Γραμμή 2 «ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΣΕΠΟΛΙΑ» Γραμμή 3, «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ», συνολικού μήκους 13 χλμ. με 14 Σταθμούς.

Στις 29 Ιανουαρίου του 2000, λειτούργησαν τα δύο πρώτα τμήματα των νέων γραμμών:



- Το τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα της Γραμμής 2 με επτά σταθμούς

- Το τμήμα Σύνταγμα – Εθνική Άμυνα της Γραμμής 3 με επίσης επτά σταθμούς.



Τη λειτουργία και εκμετάλλευση των 2 νέων γραμμών ανέλαβε η θυγατρική της Αττικό Μετρό, Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας (ΑΜΕΛ).

Η τότε κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη και το ΥΠΕΧΩΔΕ (υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων), με υπουργό τον Κώστα Λαλιώτη, επέτρεψαν τη δωρεάν μετακίνηση των Αθηναίων με το Μετρό για τις πρώτες ημέρες, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίσουν το νέο Μέσο Μαζικής Μεταφοράς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κατά την πρεμιέρα του Μετρό με τις δωρεάν μετακινήσεις, περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες επισκέφθηκαν τους νέους σταθμούς.