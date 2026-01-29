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Η AVIS αναδεικνύεται Greece’s Leading Car Rental Company 2025 στα World Travel Awards
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14:16 - 29 Ιαν 2026

Η AVIS αναδεικνύεται Greece’s Leading Car Rental Company 2025 στα World Travel Awards

Reporter.gr Newsroom
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Η AVIS τιμήθηκε με το βραβείο Greece’s Leading Car Rental Company 2025 στο πλαίσιο των World Travel Awards, ενός από τους πλέον καταξιωμένους διεθνείς θεσμούς στον χώρο του τουρισμού και των ταξιδιών.

Η διάκριση αυτή αντανακλά τη σταθερή προσήλωση της AVIS στην παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών mobility, με επίκεντρο τη συνολική εμπειρία του πελάτη. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η εταιρεία ξεχωρίζει μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση του στόλου της, την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων μετακίνησης και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Τα World Travel Awards, γνωστά και ως τα «Όσκαρ του Τουρισμού», αναδεικνύουν κάθε χρόνο τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, βάσει της αξιολόγησης επαγγελματιών του κλάδου και ταξιδιωτών. Η φετινή διάκριση αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της συμβολής της AVIS στη διαμόρφωση μιας αναβαθμισμένης ταξιδιωτικής εμπειρίας στην Ελλάδα.

Με ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα, η AVIS αποτελεί έναν ολοκληρωμένο πάροχο υπηρεσιών mobility. Προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα λύσεων μετακίνησης, από βραχυχρόνια μίσθωση έως ευέλικτα προγράμματα leasing, ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες ιδιωτών, επιχειρήσεων και επισκεπτών της χώρας, συμβάλλοντας στη σύγχρονη και ποιοτική μετακίνηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 14:25
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