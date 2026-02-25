Πώς ένα ύφασμα κουβαλά πάνω του την ιστορία των γυναικών

Με αφορμή την έκθεση «Rewoven – Η μνήμη υφαίνεται ξανά», περάσαμε τρεις μέρες στην Νάξο όπου, μεταξύ άλλων, 7 γυναίκες δημιούργησαν έργα σύγχρονης τέχνης με το βλέμμα στραμμένο στην παράδοση και την ιστορία.

Είναι το μεγαλύτερο νησί στο κυκλαδίτικο σύμπλεγμα. Είναι το μέρος που ο Οδυσσέας εγκατέλειψε την Αριάδνη στο ταξίδι του για την Ιθάκη. Είναι ίσως από τα πιο όμορφα νησιά του Αιγαίου, κρύβοντας στον πυρήνα του από καταπράσινες πεδιάδες και ψηλά βουνά μέχρι ορεινά χωριά και ατελείωτες παραλίες.

Η Νάξος είναι από τα γνωστότερα νησιά των Κυκλάδων και όπως όλα τα νησιά είναι λες και υπάρχουν μόνο το καλοκαίρι. Δεν μας αδικώ όμως που θυμόμαστε τη θάλασσα και τις στεριές της μόνο όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δεν σας αδικώ βασικά (εγώ η νησιώτισσα), γιατί υπάρχει πλήρης άγνοια για το τι συμβαίνει σε ένα νησί τον χειμώνα.

Όχι μόνο τα απλά βιοποριστικά ζητήματα του πώς ζουν οι νησιώτες, αλλά και τα πολιτιστικά ζητήματα. Πώς και πού υπάρχει, η έκφραση και η ζωή, σε έναν καλοκαιρινό παράδεισο όταν βρέχει και η μέρα νυχτώνει πριν τις 5;

