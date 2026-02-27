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Radiohead: Οργισμένη αντίδραση για χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο υπέρ της ICE
Magazino
23:35 - 27 Φεβ 2026

Radiohead: Οργισμένη αντίδραση για χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο υπέρ της ICE

Reporter.gr Newsroom
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Οι Radiohead προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν τη χρήση του τραγουδιού τους «Let Down» σε βίντεο που εκφράζει στήριξη προς την Immigration and Customs Enforcement (ICE). Στο μήνυμά τους, στρέφονται κατά του United States Department of Homeland Security, κατηγορώντας το για κατάχρηση του κομματιού και διαμηνύοντας με οξύ τρόπο ότι δεν αποδέχονται τη σύνδεση του έργου τους με τη συγκεκριμένη καμπάνια.

«Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς αλλά και για πολύ κόσμο, και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να το οικειοποιηθεί κανείς χωρίς αντίδραση», ανέφερε το συγκρότημα δήλωσε εκπρόσωπος των Radiohead και συμπλήρωσε ότι «είναι αυτονόητο πως αυτό έγινε χωρίς την άδεια του συγκροτήματος» και διαβίβασε τη δήλωσή τους, η οποία αναφέρει: «Απαιτούμε από τους ερασιτέχνες που ελέγχουν τον λογαριασμό της ICE στα social media να το κατεβάσουν. Δεν είναι αστείο, αυτό το τραγούδι σημαίνει πολλά για εμάς και για άλλους ανθρώπους, και δεν μπορείτε να το οικειοποιείστε χωρίς μάχη. Επίσης, να πάτε να γ@μηθείτε... Radiohead».

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς της Immigration and Customs Enforcement στα social media χρησιμοποιεί χορωδιακή εκτέλεση του τραγουδιού «Let Down» ως μουσική υπόκρουση. Το βίντεο περιλαμβάνει μοντάζ θυμάτων βίας, τα οποία η υπηρεσία αποδίδει σε «παράνομους μετανάστες» που φέρονται να διαπράττουν βιασμούς και δολοφονίες Αμερικανών πολιτών.

Το συνοδευτικό κείμενο του βίντεο αναφέρει: «Χιλιάδες αμερικανικές οικογένειες έχουν πληγεί από τη βία εγκληματιών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Αμερικανοί πολίτες έχουν βιαστεί και δολοφονηθεί από αυτούς που δεν έχουν κανένα δικαίωμα να βρίσκονται εδώ. Γι’ αυτούς αγωνιζόμαστε. Αυτό είναι το ‘γιατί’ μας».

Η αντίδραση των Radiohead έρχεται σε συνέχεια παρόμοιων ενστάσεων από άλλους ποπ καλλιτέχνες, οι οποίοι είχαν καταγγείλει τη χρήση των τραγουδιών τους σε viral βίντεο που προβάλλουν συλλήψεις μεταναστών.

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