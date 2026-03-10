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ΕΣΗΕΑ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του μορφωτικού ιδρύματος
Ειδήσεις
15:19 - 10 Μαρ 2026

ΕΣΗΕΑ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του μορφωτικού ιδρύματος

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ συμπληρώθηκε το Δ.Σ., που εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες της 10ης, 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2026.

Μετά τη σημερινή εκλογή του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα, συγκροτήθηκε σε σώμα κι έχει ως εξής:

Πρόεδρος Μαρία Αντωνιάδου, ως εκ της θέσεώς της ως Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
Ταμίας Ευθύμιος (Μάκης) Διόγος, ως εκ της θέσεώς του ως Ταμία του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
Αντιπρόεδρος Γιώργος Λιάνης
Γραμματέας Κατερίνα Λυμπεροπούλου
Μέλη Γιάννης Αγγέλης
Αλφόνσος Βιτάλης
Πόπη Διαμαντάκου
Αλεξία Κουλούρη
Αντώνης Πρέκας
Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε Επιτροπή με Προεδρεύοντα τον Ελευθέριο Γ. Σκιαδά και μέλη τους: Πόπη Διαμαντάκου, Αλεξία Κουλούρη και Αλφόνσο Βιτάλη, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων, που έχουν ήδη αποφασιστεί και βρίσκονται σε εξέλιξη για το έτος 2026.

Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας» ορίστηκε ο Νίκος Γερακάρης.

Άμισθος Διοικητικός Διευθυντής του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ ορίστηκε ο Θανάσης Βασιλείου.

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