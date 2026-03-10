ΕΣΗΕΑ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του μορφωτικού ιδρύματος

Μετά τη σημερινή εκλογή του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα, συγκροτήθηκε σε σώμα κι έχει ως εξής:
|Πρόεδρος
|Μαρία Αντωνιάδου, ως εκ της θέσεώς της ως Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
|Ταμίας
|Ευθύμιος (Μάκης) Διόγος, ως εκ της θέσεώς του ως Ταμία του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
|Αντιπρόεδρος
|Γιώργος Λιάνης
|Γραμματέας
|Κατερίνα Λυμπεροπούλου
|Μέλη
|Γιάννης Αγγέλης
|Αλφόνσος Βιτάλης
|Πόπη Διαμαντάκου
|Αλεξία Κουλούρη
|Αντώνης Πρέκας
|Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε Επιτροπή με Προεδρεύοντα τον Ελευθέριο Γ. Σκιαδά και μέλη τους: Πόπη Διαμαντάκου, Αλεξία Κουλούρη και Αλφόνσο Βιτάλη, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων, που έχουν ήδη αποφασιστεί και βρίσκονται σε εξέλιξη για το έτος 2026.
Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας» ορίστηκε ο Νίκος Γερακάρης.
Άμισθος Διοικητικός Διευθυντής του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ ορίστηκε ο Θανάσης Βασιλείου.