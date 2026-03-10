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Fitch Ratings: Η ελληνική οικονομία... αντέχει απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή
Οικονομία
15:18 - 10 Μαρ 2026

Fitch Ratings: Η ελληνική οικονομία... αντέχει απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να διατηρήσει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2% εξέφρασε σε ανάλυσή της η Fitch Ratings, παρά τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του οίκου αξιολόγησης, η διάρκεια του πολέμου εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τον ένα μήνα και οι επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος θα είναι παροδικές.

Η Fitch σημειώνει ακόμη ότι αν και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αποτελεί αρνητικό παράγοντα, δεν αναμένεται άμεση επίδραση στο λειτουργικό περιβάλλον των ελληνικών τραπεζών.

Η Fitch θεωρεί πιθανό η κρίση να οδηγήσει σε προσωρινή αύξηση των τιμών του πετρελαίου, ακόμη και σε ενδεχόμενο σύντομο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο εκτιμά ότι η επίδραση θα είναι περιορισμένη. Όπως τόνισε ο Kiss σε διαδικτυακή παρουσίαση για την ελληνική οικονομία, το νέο ενεργειακό σοκ προστίθεται σε μια σειρά διεθνών αναταράξεων των τελευταίων ετών και πιθανότατα θα προκαλέσει υψηλότερο πληθωρισμό και ασθενέστερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη.

Παρά το περιβάλλον αυτό, οι προοπτικές της Ελλάδας δεν φαίνεται να επηρεάζονται ουσιαστικά. Η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη, η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης —με χαμηλά επιτόκια και μεγάλο χρόνο ωρίμανσης του χρέους— λειτουργούν ως παράγοντες σταθερότητας.

Ως βασικό ευάλωτο σημείο επισημαίνεται το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και η εξάρτηση από εξωτερική χρηματοδότηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Fitch, η θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη θεωρείται πλέον δεδομένη, γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους χρηματοδότησης.

Ανάπτυξη με στήριξη από απασχόληση και επενδύσεις

Μετά την επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στα τέλη του 2025, η Fitch εκτιμά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές οικονομίες της Ευρωζώνης, με ρυθμούς γύρω στο 2% (2,1% το 2026 και το 2027).

Ο οίκος δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για πιθανή επιβράδυνση μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη στηρίζεται πλέον σε περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Καθοριστικό ρόλο έχει η βελτίωση της απασχόλησης, καθώς μέσα στην τελευταία δεκαετία δημιουργήθηκαν σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Παράλληλα, σημαντική ώθηση δίνουν οι επενδύσεις, οι οποίες αυξάνονται μετά από χρόνια υστέρησης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Με επενδύσεις που αντιστοιχούν περίπου στο 20% του ΑΕΠ, η Ελλάδα πλησιάζει πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παρόλα αυτά, παραμένουν ορισμένες αδυναμίες από την περίοδο της κρίσης. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξακολουθεί να είναι χαμηλό σε όρους αγοραστικής δύναμης, ενώ το δημόσιο χρέος —αν και έχει μειωθεί σημαντικά— εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 140% του ΑΕΠ το 2027, παραμένοντας από τα υψηλότερα διεθνώς.

Η Fitch, ωστόσο, θεωρεί ότι η πτωτική πορεία του χρέους θα συνεχιστεί, καθώς η χώρα ακολουθεί πλέον πιο σταθερή δημοσιονομική πολιτική και υπάρχει ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Σταθερές προοπτικές και για τις τράπεζες

Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο, ο Pau Labro Vila εκτίμησε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα διατηρήσουν ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ, χάρη στη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους και τη σταθερότητα της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων.

Η λειτουργική κερδοφορία το 2026 αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα παρόμοια με το 2025, με αύξηση των προμηθειών, ανάκαμψη των εσόδων από τόκους και ισχυρή επέκταση των δανείων. Τα επιχειρηματικά δάνεια παραμένουν η βασική κινητήρια δύναμη, ενώ θετική συμβολή αναμένεται και από τη λιανική τραπεζική.

Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η Fitch εκτιμά ότι η επίδραση στις τράπεζες θα είναι περιορισμένη, καθώς μεγάλο μέρος αυτών των δανείων έχει ήδη τιτλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «Ηρακλής».

Αν και οι τραπεζικές μετοχές έχουν επηρεαστεί από τις διεθνείς εξελίξεις, ο οίκος δεν βλέπει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των τραπεζών. Η έκθεσή τους στη Μέση Ανατολή είναι μικρή και, όπως επισημαίνεται, έχουν ήδη αποδείξει την ανθεκτικότητά τους αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τόσο την πανδημία όσο και την ενεργειακή κρίση του 2022.

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