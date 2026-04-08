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Συν &amp; Πλην: «Τζόνι Μπλε» στο θέατρο Άνεσις
Magazino
22:30 - 08 Απρ 2026

Συν & Πλην: «Τζόνι Μπλε» στο θέατρο Άνεσις

Reporter.gr Newsroom
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Μια σύνοψη των θετικών και αρνητικών σημείων για το «Τζόνι Μπλε» που ανεβαίνει στο Άνεσις σε σκηνοθεσία Γιωργή Τσουρή.

Το έργο

Στη Νέα Ιωνία, σε ένα υπόγειο επισκευής παλιών ηλεκτρικών συσκευών κυκλοφορεί νευρικός ο Πέτρος. Ένας άνδρας που μοιάζει να οργανώνει μυστικά κάτι και σε αυτό το «τελετουργικό» καλεί δύο παιδικούς του φίλους, με τους οποίους – όπως αποκαλύπτεται – έχουν να βρεθούν μήνες, εξαιτίας μικροπαρεξηγήσεων. Ο Πέτρος, όπως ο Μάκης και ο Σωτήρης ζουν στα όρια της παρακμής, σχεδόν εκτός κοινωνίας, με το ζόρι τα βγάζουν πέρα, σκορπίζοντας τη ζωή τους στο αλκοόλ. Ο Πέτρος είναι επισήμως αλκοολικός, αψύς και επιθετικός χαρακτήρας, ο Μάκης είναι αφελής και εξαρτημένος από την ηλικιωμένη μητέρα του που τον χειραγωγεί, ενώ ο Σωτήρης ξεχνιέται σε βράδια με φίλους και γυναίκες.

Μοναδικό υγιές στοιχείο σε όλο αυτό το σκηνικό είναι η αναφορά στην κόρη του Πέτρου, ένα έφηβο κορίτσι, το οποίο μόλις έχει περάσει στο Πανεπιστήμιο. Θεωρητικά τα νέα είναι ευχάριστα, αν και όλα προδίδουν το αντίθετο. Η εμφάνιση ενός νεαρού άνδρα, κατά το βράδυ της συνάντησης τους, που ‘σπρώχνει’ ναρκωτικά στην παρέα, περιπλέκει τα πράγματα και γίνεται μοχλός δυσάρεστων αποκαλύψεων.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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