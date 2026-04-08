Συν & Πλην: «Τζόνι Μπλε» στο θέατρο Άνεσις

Το έργο
Στη Νέα Ιωνία, σε ένα υπόγειο επισκευής παλιών ηλεκτρικών συσκευών κυκλοφορεί νευρικός ο Πέτρος. Ένας άνδρας που μοιάζει να οργανώνει μυστικά κάτι και σε αυτό το «τελετουργικό» καλεί δύο παιδικούς του φίλους, με τους οποίους – όπως αποκαλύπτεται – έχουν να βρεθούν μήνες, εξαιτίας μικροπαρεξηγήσεων. Ο Πέτρος, όπως ο Μάκης και ο Σωτήρης ζουν στα όρια της παρακμής, σχεδόν εκτός κοινωνίας, με το ζόρι τα βγάζουν πέρα, σκορπίζοντας τη ζωή τους στο αλκοόλ. Ο Πέτρος είναι επισήμως αλκοολικός, αψύς και επιθετικός χαρακτήρας, ο Μάκης είναι αφελής και εξαρτημένος από την ηλικιωμένη μητέρα του που τον χειραγωγεί, ενώ ο Σωτήρης ξεχνιέται σε βράδια με φίλους και γυναίκες.
Μοναδικό υγιές στοιχείο σε όλο αυτό το σκηνικό είναι η αναφορά στην κόρη του Πέτρου, ένα έφηβο κορίτσι, το οποίο μόλις έχει περάσει στο Πανεπιστήμιο. Θεωρητικά τα νέα είναι ευχάριστα, αν και όλα προδίδουν το αντίθετο. Η εμφάνιση ενός νεαρού άνδρα, κατά το βράδυ της συνάντησης τους, που ‘σπρώχνει’ ναρκωτικά στην παρέα, περιπλέκει τα πράγματα και γίνεται μοχλός δυσάρεστων αποκαλύψεων.
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