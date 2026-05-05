Κακλαμάνης: Όσο στέλνει δικογραφίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εμείς θα ζητάμε έρευνα

Ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης, τοποθετήθηκε σήμερα (5/5) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στα «Παραπολιτικά 90,1» σχετικά με το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη για διεξαγωγή εξεταστικής επιτροπής όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κακλαμάνης σχολίασε αρχικά την άρνηση της ΝΔ στο αίτημα για προανακριτική για τον κ. Λιβανό και την κα Αραμπατζή. Όπως είπε:

«Επί της διαδικασίας μου φαίνεται τουλάχιστον παράδοξο και λίγο μειωτικό για το ρόλο των βουλευτών της συμπολίτευσης. Οι οποίοι μάλιστα έχουν πολλούς λόγους να είναι δυσαρεστημένοι. Υπάρχει μια γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ ότι κάτι που είναι δική τους αρμοδιότητα βλέπουμε σήμερα στα δημοσιεύματα ότι το αξιολόγησε ο κ. Κουτνατζής μαζί με άλλα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, και θα το φέρουν περίπου ως θέσφατο. Μια έτοιμη άποψη στον βουλευτή που κατά το σύνταγμα έχει την ελευθερία της γνώμης, της άποψής του και οφείλει να κρίνει. Θα έπρεπε ο βουλευτής να έχει την ελευθερία της γνώμης του. Για αυτό άλλωστε υπάρχει και μυστική ψηφοφορία», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι:

«Εφόσον στείλει κι άλλες δικογραφίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και υπάρχει διαπίστωση μέσα ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα, εμείς θα ζητάμε από την Βουλή να συνεχίσει την έρευνα».

Αναφορικά με το αίτημά του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε:

«Να δούμε τι θα πει η κυβέρνηση. Θα είναι ενδιαφέρον πως θα το «ντύσει» όλο αυτό η κυβέρνηση τη στιγμή που το 2022 έκανε εξεταστική επιτροπή για τα ίδια ακριβώς πράγματα και αυτά που έχουν προκύψει από τότε μέχρι σήμερα ως καινούργια στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευτεί ευρύτατα. Έχουν ακουστεί σε δημόσιες συνεδριάσεις του ποινικού δικαστηρίου, έχουν δημοσιευτεί ως δημοσιογραφικές έρευνες. Θέλω να πω ότι δεν είναι απόρρητα πράγματα, είναι γνωστά. Και να μην ξεχνάμε ότι το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι πρόκειται για τέσσερις ιδιώτες που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την ΕΥΠ, ούτε με θέματα κατασκοπίας. Άρα, αδυνατώ να αντιληφθώ πώς τώρα θα έρθει, πάλι σε μια ανακολουθία και σε μια αντίφαση, να πει ότι δεν μπορεί να γίνει εξεταστική γιατί αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας».