Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Από την Παλαιστίνη, από το Ιράν, από τον Λίβανο, από το Μαρόκο. Τέσσερις παραστατικοί καλλιτέχνες εκπροσωπούν τη φωνή του πολύπαθου αραβικού κόσμου στην Πειραιώς 260.

Η παγκόσμια ειδησεογραφία των τελευταίων ετών είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή ως ένα πεδίο ασταμάτητων πολεμικών συγκρούσεων. Η, δίχως τέλος, γενοκτονία στη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση, οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν με πρόσχημα την υπεράσπιση της Δημοκρατίας, η επέλαση του Ισραήλ στο Λίβανο που αναμένεται να οδηγήσει σε ένα νέο γενοκτονικό έγκλημα. Πίσω από την ατελείωτη καταστροφή, τους χιλιάδες νεκρούς και τον πόνο των επιζώντων υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν τις χώρες τους να ισοπεδώνονται, τα θύματα να γίνονται εκατόμβες και τον πολεμικό επεκτατισμό να ισοδυναμεί με το φασισμό. Πίσω από την καταστροφή υπάρχουν και γηγενείς καλλιτέχνες που αποτυπώνουν αυτό το τραύμα, είτε ζώντας ακόμα μέσα σε αυτές τις πραγματικότητες είτε παρακολουθώντας τις από το ‘ασφαλές’ έδαφος της Ευρώπης.

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