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Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA
Magazino
22:00 - 15 Ιουν 2026

Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA

Reporter.gr Newsroom
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Για να γιορτάσει την επέτειο, λανσάρει τρία λεπτομερή συλλεκτικά μοντέλα, τα οποία αποτυπώνουν την αδιαμφισβήτητη γοητεία της μάρκας μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Για 80 χρόνια, η Vespa αντιπροσωπεύει τον ιταλικό τρόπο ζωής, την ελευθερία και το διαχρονικό στυλ. Αυτό που κάποτε ξεκίνησε ως ένα σκούτερ έγινε ένα αληθινό πρότυπο σχεδιασμού. Η Playmobil, για να γιορτάσει αυτήν την επέτειο, λανσάρει τρία λεπτομερή συλλεκτικά μοντέλα, τα οποία αποτυπώνουν την αδιαμφισβήτητη γοητεία της μάρκας μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Τα μοντέλα, διαθέσιμα σε ανοιχτό μπλε, κρεμ και ασημί, αντικατοπτρίζουν αυθεντικά την κλασική εμφάνιση της Vespa, συνδυάζοντάς την με λεπτομέρειες που έχουν σχεδιαστεί με αγάπη και αξεσουάρ υψηλής ποιότητας. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τους συλλέκτες είναι ότι τα αυτοκόλλητα που περιλαμβάνονται φέρουν το αποκλειστικό λογότυπο της 80ής επετείου, καθώς και την αρχική ημερομηνία ευρεσιτεχνίας ως πινακίδα κυκλοφορίας.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/06/2026 - 17:26
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