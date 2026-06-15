Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Γιατί οι υπερβολικά αυστηροί γονείς δεν μαθαίνουν στα παιδιά τους να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθος, αλλά άθελά τους τα «εκπαιδεύουν» να γίνουν επιδέξιοι ψεύτες.

Οι γονείς που επιστρατεύουν φωνές, σκληρές τιμωρίες ή ακόμα και σωματική βία (όπως χαστούκια και ξυλιές) όταν το παιδί κάνει μια σκανδαλιά, συνήθως πιστεύουν ότι έτσι του μαθαίνουν να ξεχωρίζει το καλό από το κακό.

Ωστόσο, μια νέα, ανατρεπτική έρευνα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης (NUS) έρχεται να γκρεμίσει αυτόν τον μύθο. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η υπερβολική αυστηρότητα δεν φέρνει την πειθαρχία, αλλά αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που τα παιδιά γίνονται χειραγωγικά, κλέβουν και λένε ψέματα.

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