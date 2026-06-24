Ίμπιζα: Πώς το «Νησί των Πάρτι» μεταμορφώνεται στον απόλυτο παράδεισο για παιδιά

Έχοντας ζήσει την κλασική, ξέφρενη εμπειρία της Ίμπιζα πριν αποκτήσω παιδιά, αποφάσισα να αναλάβω την πρόκληση και να αποδείξω ότι το «Λευκό Νησί» αξίζει μια θέση στην κορυφή των οικογενειακών προορισμών. Το ταξίδι αυτό ήταν σίγουρα διαφορετικό από το προηγούμενο, αλλά η Ίμπιζα με κέρδισε ξανά. Η αγροτική γοητεία, η καθηλωτική φυσική ομορφιά και η χαλαρή, μποέμ ατμόσφαιρά της είναι στοιχεία μοναδικά. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν το πόσο εύκολα ανακάλυψα δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, ακόμη και εκτός της τουριστικής περιόδου αιχμής.
Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.