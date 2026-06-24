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Ίμπιζα: Πώς το «Νησί των Πάρτι» μεταμορφώνεται στον απόλυτο παράδεισο για παιδιά
Magazino
22:37 - 24 Ιουν 2026

Ίμπιζα: Πώς το «Νησί των Πάρτι» μεταμορφώνεται στον απόλυτο παράδεισο για παιδιά

Reporter.gr Newsroom
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Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ισπανία είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για οικογενειακές διακοπές. Η πτήση είναι σύντομη, ο καιρός σχεδόν πάντα ηλιόλουστος και οι παραλίες ιδανικές για μικρά παιδιά. Ωστόσο, το πιο διάσημο νησί της Ευρώπης για την club σκηνή του, η Ίμπιζα, συχνά παραβλέπεται από τους γονείς.

Έχοντας ζήσει την κλασική, ξέφρενη εμπειρία της Ίμπιζα πριν αποκτήσω παιδιά, αποφάσισα να αναλάβω την πρόκληση και να αποδείξω ότι το «Λευκό Νησί» αξίζει μια θέση στην κορυφή των οικογενειακών προορισμών. Το ταξίδι αυτό ήταν σίγουρα διαφορετικό από το προηγούμενο, αλλά η Ίμπιζα με κέρδισε ξανά. Η αγροτική γοητεία, η καθηλωτική φυσική ομορφιά και η χαλαρή, μποέμ ατμόσφαιρά της είναι στοιχεία μοναδικά. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν το πόσο εύκολα ανακάλυψα δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, ακόμη και εκτός της τουριστικής περιόδου αιχμής.

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