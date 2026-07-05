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Photo SNF/Trivision
Photo SNF/Trivision
Magazino
18:59 - 05 Ιουλ 2026

Τζον Γκλιζ (Monty Python): Δεν θα μπορούσα να επιβιώσω σήμερα ως κωμικός

Reporter.gr Newsroom
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Καλεσμένος του Nostos Festival o διάσημος ηθοποιός και συνιδρυτής των Monty Python, εμφανίστηκε στην Κεντρική Σκηνή της ΕΛΣ, ασκώντας κριτική στους πάντες και στα πάντα: από τα κινηματογραφικά στούντιο έως τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ψηφοφόρους του.

Με ένα ελαφρύ λευκό σακάκι, ιδανικό για μεσογειακά περιβάλλοντα, ο Τζον Γκλιζ εμφανίζεται στην Κεντρική Σκηνή της ΕΛΣ, ως τυπικός Άγγλος. Εννοείται πως δεν είναι. Είναι εκπρόσωπος της πιο οργανωμένης πολιτικής σάτιρας που γνώρισε από τα 60s και έπειτα η Βρετανία, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη σχολή γύρω από το αγγλικό φλεγματικό χιούμορ ως συνιδρυτής των Monty Python. Κι ενώ διανύει το 87ο έτος της ζωής του, επί σκηνής (τηλεόρασης και κινηματογράφου) από το 1961 – δηλαδή 65 χρόνια – παραμένει ένα σύμβολο της τολμηρής, στην εποχή του, πολιτικής και θρησκευτικής σάτιρας – τόσο που πιστεύει ότι τη σήμερον ημέρα θα ήταν άνεργος. «Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα να επιβιώσω τώρα. Διαρκώς ακούω πως δεν μπορώ να εκφραστώ όπως παλιά γιατί πλέον πολλοί θα προσβληθούν», λέει σχολιάζοντας την υπερβολή του political correctness. «Κι όμως, σας διαβεβαιώ ότι εγώ αισθάνομαι διαρκώς προσβεβλημένος από τα σκουπίδια που προβάλλει κάθε μέρα η τηλεόραση», λέει.

Οι αντοχές του κοινού του αναμένεται σύντομα να δοκιμαστούν. «Η ζωή του Brian», η μεγαλύτερη επιτυχία της κολεκτίβας των Monty Python, γέννημα του 1975, αναμένεται να μεταφερθεί θεατρικά όπως αναμένεται να δεχθεί και πολλά πυρά για τις ποιότητες χιούμορ που, πλέον, μοιάζουν τουλάχιστον χοντροκομμένες.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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