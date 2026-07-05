Ελληνας έφτιαξε drone… που θα σώζει ναυαγούς!

Πρόκειται για ένα σύστημα που αναπτύσσεται από έναν ταλαντούχο Έλληνα ερευνητή στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας, τον Δημοσθένη Αγγελή, που παρουσίασε ένα drone που θα σώζει ζωές!

Eίναι από τις αισιόδοξες ειδήσεις όπου έχουν νόημα όταν αυτό το έχει δημιουργήσει ένας Έλληνας ερευνητής! Ο λόγος για τον Έλληνα διδακτορικό ερευνητή στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας, Δημοσθένη Αγγελή, που παρουσιάστηκε ένα από τα πιο δύσκολα σενάρια στη ναυσιπλοΐα: τον άνθρωπο στη θάλασσα. Πιο απλά δημιούργησε ένα drone που θα εντοπίζει ναυαγούς. Πως λειτουργεί;Όταν κάποιος πέσει από πλοίο, το σκάφος πρέπει να μειώσει ταχύτητα, να σταματήσει, να οργανώσει την επιχείρηση και να ρίξει σωστική λέμβο, ενώ στο μεταξύ ο άνθρωπος μπορεί να έχει παρασυρθεί από το αρχικό σημείο.

Το πρωτότυπο drone χρησιμοποιεί θερμικές κάμερες, αλγορίθμους και δεδομένα για τον άνεμο και τα ρεύματα, ώστε να εντοπίζει πιο γρήγορα το σημείο όπου μπορεί να βρίσκεται ο ναυαγός. Έχει διάμετρο 2,4 μέτρα, βάρος 24,8 κιλά και αυτονομία πτήσης περίπου 30 λεπτών. Μπορεί να μεταφέρει επιπλέον φορτίο έως 20 κιλά, ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να σαρώνει περιοχή έως και ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να κινηθεί άμεσα, πριν ακόμη ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες από το πλοίο. Από ψηλά, έχει καλύτερη εικόνα της επιφάνειας της θάλασσας και μπορεί να ελέγξει πιο γρήγορα περιοχές όπου είναι πιθανό να έχει παρασυρθεί ο άνθρωπος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε κρύα νερά, όπου η υποθερμία και η εξάντληση μειώνουν γρήγορα τις πιθανότητες επιβίωσης.

Στις δοκιμές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, το σύστημα έδειξε ποσοστό επιτυχίας άνω του 80% στον εντοπισμό ανθρώπων σε κίνδυνο. Οι δοκιμές έγιναν τόσο στη στεριά όσο και πάνω από το Κάτεγκατ, τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Δανία και τη Σουηδία, με τη χρήση ανθρωποειδούς ομοιώματος που φορούσε θερμαινόμενο γιλέκο.