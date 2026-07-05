F-35 στην Τουρκία: Γιατί ανησυχεί το Ισραήλ

Ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η πρόσφατη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τουρκία θα χαρεί πολύ για ένα δώρο που θα λάβει έχει σαφώς προβληματίσει τους Ισραηλινούς. Μπορεί η κυβέρνηση Νετανιάχου να μην έχει προβεί σε κάποιον σχετικό επίσημο σχολιασμό, ωστόσο τα τοπικά ειδησεογραφικά μέσα σχολιάζουν έντονα το ενδεχόμενο η Τουρκία να ενισχύσει το οπλοστάσιό της με τα αμερικανικά F-35.

Το ερώτημα που τίθεται στα ισραηλινά δημοσιεύματα είναι εάν τελικά ο Τραμπ θα καταφέρει να πείσει το Κογκρέσο να άρει τις αντιρρήσεις του για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο καταστεί εφικτό, οι Ισραηλινοί προβληματίζονται από το γεγονός ότι, σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, η Τουρκία θα αποκτήσει συγχρόνως και τα υψηλής τεχνολογίας εξαρτήματα που έχουν εγκατασταθεί στο σύστημα πλοήγησης των αμερικανικών αεροσκαφών, τα οποία παράγονται από την ισραηλινή εταιρεία ELBIT, κάτι που η ισραηλινή πλευρά δεν επιθυμεί, όπως εξηγεί σε εκτενές δημοσίευμά της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Makor Rishon.

Πολιτικές και στρατηγικές πτυχές

Οι έντονες ισραηλινές επιφυλάξεις έχουν και πολιτική διάσταση. Αρκεί να αναφερθεί ότι πριν από λίγες ημέρες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο CNN Türk, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Ισραήλ «αποτελεί βάρος για την ανθρωπότητα», προκαλώντας την άμεση και οργισμένη απάντηση του Ισραηλινού ομολόγου του Γκιντόν Σάαρ, αλλά και τη δήλωση του Νετανιάχου ότι «λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις απειλές της Τουρκίας κατά της ισραηλινής εδαφικής ακεραιότητας».