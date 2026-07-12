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Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών – Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό
Magazino
19:58 - 12 Ιουλ 2026

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών – Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

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Το παζλ των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ολοκληρώθηκε, με την Αργεντινή να εξασφαλίζει το τελευταίο εισιτήριο μετά τη νίκη της επί της Ελβετίας και να συμπληρώνει την τετράδα των ομάδων που διεκδικούν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Η πρώτη μάχη για μια θέση στον τελικό θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 22:00, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία σε ένα από τα πιο αναμενόμενα ευρωπαϊκά ντέρμπι της διοργάνωσης.

Μία ημέρα αργότερα, την Τετάρτη 15 Ιουλίου και επίσης στις 22:00, η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό, σε μια αναμέτρηση με έντονο ιστορικό και μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Οι τέσσερις φιναλίστ θα δώσουν τη μάχη για τα δύο πολυπόθητα εισιτήρια του τελικού, με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να κορυφώνεται ενόψει της τελικής ευθείας του Μουντιάλ 2026.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

Τρίτη 14 Ιουλίου (22:00): Γαλλία – Ισπανία

Τετάρτη 15 Ιουλίου (22:00): Αγγλία – Αργεντινή

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