Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα στηρίζει τον Οδικό Χάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών της ΕΕ

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, εξέφρασε την πλήρη πολιτική υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στις αρχές του Οδικού Χάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Στο πλαίσιο της διαχρονικής και ενεργού δέσμευσης της χώρας μας για την ισότητα των φύλων και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, εκφράζουμε την πλήρη πολιτική υποστήριξή μας στον Οδικό Χάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», δήλωσε η κα Μιχαηλίδου.

Ο Οδικός Χάρτης αποτελεί το καθοδηγητικό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας, καθορίζοντας μακροπρόθεσμους στόχους για την προώθηση των βασικών αρχών των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως η απαλλαγή από την έμφυλη βία, η ίση αμοιβή, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η ποιοτική εκπαίδευση, η πολιτική συμμετοχή και η ενίσχυση θεσμικών μηχανισμών για την προστασία τους.

Η κα Μιχαηλίδου επισήμανε, επίσης, ότι «ο Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών συνιστά ένα οραματικό αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιστικό εργαλείο πολιτικής, το οποίο αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών στην Ευρώπη σήμερα. Ως Υπουργείο, δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε τις αρχές αυτές στο εθνικό μας σχέδιο δράσης, ενισχύοντας την ισότητα των φύλων και καταπολεμώντας την έμφυλη βία και ανισότητα στην πράξη».

Η δέσμευση για την προώθηση της ισότητας υποστηρίζεται και θεσμικά, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δημιουργήσει στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας το υφυπουργείο για Θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα συνεργαστεί στενά με ευρωπαϊκούς θεσμούς, κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου η εφαρμογή του Οδικού Χάρτη να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.