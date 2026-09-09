Κι αν το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ ο χρόνος στην οθόνη αλλά το τι βλέπουν τα παιδιά;

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Πώς τα γρήγορα κινούμενα σχέδια εξαντλούν την προσοχή των παιδιών; Κάθε απότομη αλλαγή πλάνου, κάθε έντονη λάμψη και κάθε εκκωφαντικό ηχητικό εφέ πυροδοτεί στα παιδιά την «αντίδραση προσανατολισμού», μια ακούσια έκρηξη προσοχής που ο εγκέφαλός τους δεν μπορεί απλά να απενεργοποιήσει. ΠροσλάβετεΈμπειρη Νταντά Στις επιστημονικές μελέτες, τα παιδικά με γρήγορο ρυθμό άλλαζαν σκηνή κάθε 11 δευτερόλεπτα, ενώ τα πιο ήρεμα προγράμματα άλλαζαν κάθε 34 δευτερόλεπτα.

Κάθε απότομη αλλαγή πλάνου, κάθε έντονη λάμψη και κάθε εκκωφαντικό ηχητικό εφέ πυροδοτεί στα παιδιά την «αντίδραση προσανατολισμού», μια ακούσια έκρηξη προσοχής που ο εγκέφαλός τους δεν μπορεί απλά να απενεργοποιήσει.

Στις επιστημονικές μελέτες, τα παιδικά με γρήγορο ρυθμό άλλαζαν σκηνή κάθε 11 δευτερόλεπτα, ενώ τα πιο ήρεμα προγράμματα άλλαζαν κάθε 34 δευτερόλεπτα.

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