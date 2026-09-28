Πώς μπορούμε να κάνουμε τον εμβολιασμό μια πιο εύκολη εμπειρία για το παιδί;

Ο φόβος για τις βελόνες είναι συνηθισμένος στα παιδιά, όμως η σωστή προετοιμασία, η ειλικρίνεια και η ψύχραιμη στάση των γονιών μπορούν να κάνουν τον εμβολιασμό ευκολότερο.

«Θα μου κάνει ένεση; Θα πονέσει; Εγώ δεν θέλω!»

Ο φόβος για τις βελόνες είναι συνηθισμένος στα παιδιά – και, ας το παραδεχτούμε, μερικές φορές αγχώνει και τους γονείς. Η καλή είδηση είναι ότι με λίγη προετοιμασία μπορούμε να κάνουμε την εμπειρία του εμβολιασμού πολύ πιο εύκολη.

Ξεκινάμε με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Σε ένα παιδί 3–5 ετών αρκεί ένα απλό: «Θα νιώσεις ένα γρήγορο τσιμπηματάκι και μετά τελειώσαμε». Στα 6–8 μπορούμε να εξηγήσουμε ότι το εμβόλιο «μαθαίνει» στο σώμα πώς να πολεμά ορισμένα μικρόβια, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο στην προετοιμασία: «Τι θα σε βοηθούσε; Να ακούσεις μουσική, να κοιτάξεις αλλού ή να πάρουμε μαζί μερικές αργές αναπνοές;».

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