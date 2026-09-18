Ολλανδία: Χειρόγραφο της «Οδύσσειας» 1.700 ετών βρέθηκε ανάμεσα σε σελίδες βιβλίου

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα αποκαλύφθηκε στην Ολλανδία, καθώς ένα απόκομμα της ομηρικής «Οδύσσειας», ηλικίας περίπου 1.700 ετών, βρέθηκε κρυμμένο ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης.

Σύμφωνα με το CBS News, το χειρόγραφο χρονολογείται περίπου στο 300 μ.Χ. και συγκαταλέγεται στα μόλις 30 δείγματα αυτού του είδους που έχουν διασωθεί παγκοσμίως. Την ανακάλυψη έκανε ο Δρ. Mark de Kreij, διδάσκων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Radboud, την ώρα που μελετούσε συλλογή πρώιμων χριστιανικών κειμένων.

Αρχικά, οι μελετητές είχαν εκτιμήσει ότι επρόκειτο για αιγυπτιακό έγγραφο του 7ου αιώνα. Ωστόσο, ο ερευνητής αναγνώρισε σχεδόν αμέσως ότι το κείμενο περιείχε στίχους από τα ομηρικά έπη.

Ένα απόκομμα στο μέγεθος τραπουλόχαρτου

Το εύρημα έχει περίπου το μέγεθος ενός τραπουλόχαρτου και περιλαμβάνει κείμενο και στις δύο πλευρές του. Παρά τις φθορές που έχει υποστεί με την πάροδο των αιώνων, όπως τα σημάδια από υγρασία και τον αποχρωματισμό, το απόκομμα εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικά στοιχεία για τη μελέτη της αρχαίας γραμματείας.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πιθανότατα αποτελούσε τμήμα μιας αρχαίας «έκδοσης τσέπης», η οποία ενδέχεται να ανήκε σε κάτοικο της όασης Φαγιούμ στην Αίγυπτο.

Το συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου προέρχεται από τη 12η ραψωδία της «Οδύσσειας». Πρόκειται για το σημείο του έπους στο οποίο οι πεινασμένοι σύντροφοι του Οδυσσέα καταναλώνουν τα ιερά βόδια του θεού Απόλλωνα.

Γιατί διασώθηκε το συγκεκριμένο τμήμα

Ο Δρ. De Kreij εκτιμά ότι η διατήρηση του συγκεκριμένου αποκόμματος δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός.

Η 12η ραψωδία βρίσκεται περίπου στο μέσο της «Οδύσσειας», γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στη διάσωσή της. Όπως εξηγεί, τα βιβλία συνήθως υφίστανται φθορά από τις εξωτερικές σελίδες προς το εσωτερικό τους, με αποτέλεσμα τα τμήματα που βρίσκονται κοντά στο μέσο να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παραμείνουν προστατευμένα.

Ο ενθουσιασμός του ερευνητή

Ο ερευνητής μίλησε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης για την ανακάλυψη, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το σπάνιο εύρημα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του «κυνηγό θησαυρών», υπογραμμίζοντας ότι η δυνατότητα να εντοπίζει κανείς ένα αντικείμενο τόσο όμορφο και σπάνιο αποτελεί, όπως ανέφερε, μια ισχυρή επιβεβαίωση ότι έχει την καλύτερη δουλειά στον κόσμο.