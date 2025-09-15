ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίσκεψη Μπέργκαμ στα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ - Τι συζητήθηκε
Ναυτιλία
11:09 - 15 Σεπ 2025

Επίσκεψη Μπέργκαμ στα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ - Τι συζητήθηκε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταγκ Μπέργκαμ, στις 11 Σεπτεμβρίου, στα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία υπουργού της νέας κυβέρνησης Τραμπ στη χώρα μας. 

Το γεγονός αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του Ομίλου ΟΝΕΧ για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και υπογραμμίζει τη στενή συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ στον τομέα των ναυπηγείων. Η επίσκεψη επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη και τη στήριξη και των δύο κυβερνήσεων στο όραμα και τη δυναμική του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, κ. Πάνος Ξενοκώστας, υποδέχθηκε τον αμερικανό υπουργό, ο οποίος συνοδευόταν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου. Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας φιλοξένησαν επίσης διμερείς συναντήσεις του κ. Μπέργκαμ με τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, και τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια.

Ο Πάνος Ξενοκώστας παρουσίασε το πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΟΝΕΧ και την πρόοδο των έργων των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η χρηματοδότηση από την U.S. International Development Finance Corporation (DFC), η οποία αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο και στη στρατηγική του για τη συνολική αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

«Τα Ναυπηγεία ONEX Ελευσίνας αποτελούν ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας, για να υλοποιήσουμε το όραμα αυτής της κυβέρνησης για την υπεροχή της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας», δήλωσε ο κ. Μπέργκαμ. «Η συνεργασία αυτή δεν ενισχύει μόνο τις οικονομίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, αλλά θωρακίζει και τις ενεργειακές μας υποδομές, ενώ στερεί κρίσιμα έσοδα από αντιπάλους που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ελευθερία και τη σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν εξαιρετικό που επισκέφθηκα από κοντά αυτόν τον κρίσιμο ενεργειακό κόμβο, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στη διαφοροποίηση των πηγών LNG για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη».

Έχοντας ήδη αποδείξει τις δυνατότητές της στη Σύρο, η ΟΝΕΧ συνεχίζει δυναμικά την επένδυσή της στην Ελευσίνα, με έργα υποδομών, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη ισχυρής παραγωγικής βάσης διεθνών προδιαγραφών.

Το σχέδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει:

  • Ναυπήγηση μεγάλων εμπορικών πλοίων και διεύρυνση της παραγωγικής ικανότητας του ναυπηγείου.
  • Κατασκευή πλοίων ακτοπλοΐας και ρυμουλκών για την ενίσχυση της ελληνικής ακτοπλοΐας και των λιμενικών υποδομών.
  • Ενίσχυση της αμυντικής δραστηριότητας με έργα υψηλής τεχνολογίας και συνεργασία με διεθνείς εταίρους.
  • Ανάπτυξη επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τη ναυτιλία και την ενίσχυση ανταγωνιστικών οικονομιών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Δημιουργία Κέντρου Integrated Logistics και Καινοτομίας, ως κόμβου εμπορίου, ναυτιλίας και τεχνολογίας για την Ανατολική Ευρώπη.

Ο Πάνος Ξενοκώστας τόνισε ότι η ΟΝΕΧ έχει αναλάβει μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη δημιουργία ενός κέντρου ναυπηγικής και τεχνολογικής αριστείας στην Ελλάδα. Η πρόοδος των έργων στην Ελευσίνα δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενισχύει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και επαναφέρει τη χώρα στον διεθνή ναυπηγικό χάρτη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις υποδομές των Ναυπηγείων, παρουσίαση νέων έργων και ανάλυση της επενδυτικής προοπτικής της ΟΝΕΧ, η οποία συνδέει την Ελευσίνα με διεθνείς αγορές, στρατηγικές αμυντικές συνεργασίες και τον ενεργειακό σχεδιασμό της περιοχής.

Με την Ελευσίνα και τη Σύρο να αποτελούν πλέον βασικούς πυλώνες της ελληνικής ναυπηγικής υπεραξίας, ο Όμιλος ΟΝΕΧ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως καθοριστικός εταίρος στην ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή ουσιαστικής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ, που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές ενόψει Fed και επίσκεψης Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο
Χρηματιστήρια

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές ενόψει Fed και επίσκεψης Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πιερρακάκης: Tα χρήματα από τις φοροελαφρύνσεις θα φτάσουν κατευθείαν στους πολίτες
Πολιτική

Πιερρακάκης: Tα χρήματα από τις φοροελαφρύνσεις θα φτάσουν κατευθείαν στους πολίτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ