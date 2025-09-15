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Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές ενόψει Fed και επίσκεψης Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο
Χρηματιστήρια
10:56 - 15 Σεπ 2025

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές ενόψει Fed και επίσκεψης Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν άνοδο το πρωί της Δευτέρας (15/9), ενόψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη (17/9).

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,40% και διαμορφώνεται στις 557,04 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανεβαίνει κατά 0,43% στις 23.790,15 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει ήπια κέρδη 0,02% και διαμορφώνεται στις 9.285,60 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,84% στις 7.891,83 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,82% και διαμορφώνεται στις 42.652,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται ανοδικά κατά 0,40% στις 15.365,01 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει ήπια πτώση 0,01% και διαμορφώνεται στις 7.747,22 μονάδες.

Οι μετοχές της εταιρείας ανάπτυξης αιολικής ενέργειας Orsted έπεσαν περισσότερο από 4% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για προσπάθειες άντλησης νέου κεφαλαίου με μεγάλη έκπτωση. Η δανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα συγκεντρώσει 60 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (9,4 δισεκατομμύρια δολάρια) εκδίδοντας νέες μετοχές στην τιμή των 66,60 δανικών κορώνων ανά μετοχή, με έκπτωση 67% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής (12/9), που ήταν 200 δανικές κορώνες.

Είναι μια πολυάσχολη εβδομάδα για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια, φτάνουν το βράδυ της Τρίτης (16/9) και θα περάσουν την Τετάρτη στο Κάστρο του Windsor με το Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα, πριν πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, την Πέμπτη (18/9).

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δημοσιευθούν την Τετάρτη, πριν από τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη, αν και δεν αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια σε αυτή τη συνεδρίαση.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές εκθέσεις κερδών στην Ευρώπη, αλλά θα δημοσιευθούν τα εμπορικά στοιχεία της ΕΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 10:55
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