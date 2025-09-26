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Προϋπολογισμός ΟΗΕ: Οι ανώτερες βαθμίδες «εξαιρούνται» από τις μεγάλες περικοπές
Ειδήσεις
13:49 - 26 Σεπ 2025

Προϋπολογισμός ΟΗΕ: Οι ανώτερες βαθμίδες «εξαιρούνται» από τις μεγάλες περικοπές

Reporter.gr Newsroom
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Τα σχέδια του ΟΗΕ για την εξοικονόμηση πόρων το επόμενο έτος προβλέπουν πολύ μικρότερες περικοπές για τα ανώτερα στελέχη σε σύγκριση με τα κατώτερα, όπως δείχνει ένα προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επιθυμεί να μειώσει τον τακτικό προϋπολογισμό κατά 15% προκειμένου να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να περιορίσει τα έξοδα, καθώς ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αντιμετωπίζει κρίση ρευστότητας.

Σύμφωνα με το Reuters, ένα αντίγραφο του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για το 2026 έδειξε ότι μόνο δύο από τις 58 θέσεις επικεφαλής τμημάτων στο επίπεδο των υπογενικών γραμματέων κάτω από τον Γκουτέρες θα καταργηθούν. Αυτό συγκρίνεται με περίπου 19% σε όλα τα επίπεδα και έως 28% για μια κατηγορία χαμηλότερης βαθμίδας.

Η κριτική για τη δομή του ΟΗΕ και οι αντιδράσεις

Η κριτική για την υπερβολικά «βαρύγενη» δομή του ΟΗΕ σχεδόν δεν αντιμετωπίστηκε. Ο Ίαν Ρίτσαρντς, πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού του ΟΗΕ στη Γενεύη, δήλωσε ότι οι προτάσεις του Γκουτέρες «θα κάνουν τον παγκόσμιο οργανισμό πιο «βαρύ» και γραφειοκρατικό». Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις του ΟΗΕ με δικούς τους προϋπολογισμούς αναμένεται να απολύσουν περισσότερο από το ένα τέταρτο των εργαζομένων τους.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι ήταν «αναπόφευκτο» οι μεγαλύτερες περικοπές να γίνουν εκεί όπου το εργατικό δυναμικό των 14.000 ατόμων ήταν μεγαλύτερο. «Ο χρόνος των αναθεωρημένων εκτιμήσεων του UN80 απέκλεισε μια πιο σημαντική οργανωτική αναδιάρθρωση που θα μπορούσε να μειώσει τις θέσεις ανώτερου επιπέδου», είπε, προσθέτοντας όμως ότι υπάρχει πιθανότητα περαιτέρω περικοπών στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων επιπέδων.

Ο αριθμός των ανώτερων θέσεων έχει αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κάτι που ένα εσωτερικό σημείωμα του ΟΗΕ φέτος προσπάθησε να αντιμετωπίσει μέσω μιας σημαντικής αναδιοργάνωσης.

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