Κικίλιας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος για τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ότι «η δύναμη των εμπορικών, ενεργειακών και ναυτιλιακών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ (δηλαδή ναυπηγείων, λιμανιών, LNG και ενέργειας), μπορεί να καταστήσει τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο για την Αμερική».

Ο υπουργός εξήγησε ότι, εφόσον οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν ισχυρές, «οι ΗΠΑ μπορούν να διακινούν το LNG που εξάγουν μέσω της Ελλάδας, είτε μέσω του βόρειου άξονα από την Αλεξανδρούπολη – που είναι μία από τις επιδιώξεις μας – είτε να αποθηκεύεται στη Ρεβυθούσα, είτε σε νέα FSRU που θα δημιουργηθούν. Αυτό σημαίνει νέες υποδομές, λιμάνια, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και μέσω της ενέργειας, ασφάλεια. Ενεργειακή ασφάλεια, γιατί η χώρα μας δεν βρίσκεται στην πιο εύκολη γειτονιά».

Σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία στον ΙΜΟ για τη ρύθμιση εκπομπών στη ναυτιλία στο πλαίσιο της πρότασης Net-Zero Framework, ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για ένα μείζον θέμα εθνικού συμφέροντος. Όπως σημείωσε, «έχει προβλήματα, ασάφειες και μη ρεαλιστικούς στόχους αυτή η συμφωνία». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο στόχος όλων των χωρών είναι να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα μέχρι να μηδενιστούν, αλλά «αυτό να γίνει σε ρεαλιστικό χρόνο και όχι να «σπρωχτεί στο σήμερα», τη στιγμή που δεν υπάρχουν ακόμα νέα πράσινα καύσιμα – κι αν υπάρχουν, καλύπτουν μόλις το 0,5% της ανάγκης του παγκόσμιου στόλου».

Ο κ. Κικίλιας πρόσθεσε ότι ήδη η Ελλάδα έχει θέσει ισχυρές επιφυλάξεις μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια για την ψηφοφορία, τονίζοντας ότι «οφείλουμε να υπερασπιστούμε: να είμαστε ενεργειακός κόμβος, να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια και άρα, μια σύνθετη άμυνα – και με τους συμμάχους μας και με την Αμερική. Και από αυτό να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, πλούτος και μια βαριά βιομηχανία, την οποία έχουμε πολλή ανάγκη, για να σταθεί δίπλα στον τουρισμό».

Αναφορικά με τη διασύνδεση των νησιών των άγονων γραμμών, ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο προκήρυξε κλειστό διαγωνισμό 168 εκατ. ευρώ για 4 χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι «τα νησιά μας, που είναι στα όρια των θαλάσσιων συνόρων μας, δεν αποτελούν μειονέκτημα. Αντιθέτως, η κυβέρνησή μας θεωρεί ότι είναι γεωστρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα και γι’ αυτό έχουμε χρέος να υπηρετούμε τους νησιώτες μας και να διασφαλίζουμε τη μετακίνησή τους σε άλλα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα».

Τέλος, για την ακτοπλοΐα, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι όλο το καλοκαίρι έγιναν πάνω από 1.000 έκτακτοι έλεγχοι ασφαλείας σε πλοία όλων των τύπων. Παράλληλα, σημείωσε ότι «η ελληνική κυβέρνηση δίνει 300 εκατομμύρια συν 700 εκατ. δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να ανανεωθεί ο ακτοπλοϊκός στόλος της χώρας μας». Τόνισε, επίσης, τη σημασία του νέου τομέα ανάπτυξης στον κλάδο, καλώντας τους επιχειρηματίες να επενδύσουν, ώστε η ποντοπόρος ναυτιλία και η ακτοπλοΐα να στηριχθούν με σχέδιο και επενδύσεις.