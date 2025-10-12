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Γάζα: Το Ισραήλ θα καταστρέψει τις σήραγγες της Χαμάς μετά την απελευθέρωση των ομήρων
Ειδήσεις
14:27 - 12 Οκτ 2025

Γάζα: Το Ισραήλ θα καταστρέψει τις σήραγγες της Χαμάς μετά την απελευθέρωση των ομήρων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ανακοίνωσε την Κυριακή (12/10) ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να προετοιμαστεί για την κατεδάφιση των υπόγειων σηράγγων που, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιεί η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην πλατφόρμα «X», ο Κατς χαρακτήρισε την επιχείρηση «τη μεγαλύτερη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων», σημειώνοντας ότι θα εκτελεστεί «απευθείας από τον IDF και μέσω διεθνούς μηχανισμού υπό την ηγεσία και την εποπτεία των ΗΠΑ».

Ο υπουργός τόνισε ότι η κατεδάφιση των σηράγγων αποτελεί «κεντρικό στοιχείο» της συμφωνίας για την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινώσει την Τετάρτη (8/10) ότι Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση ενός σχεδίου 20 σημείων που παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10), με τις ισραηλινές δυνάμεις να ολοκληρώνουν την αποχώρησή τους προς τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή, ξεκινώντας μια 72ωρη διαδικασία για την ανταλλαγή ομήρων. Η δεύτερη φάση προβλέπει τη δημιουργία νέου μηχανισμού διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς, τη σύσταση δύναμης ασφαλείας από Παλαιστίνιους και στρατεύματα αραβικών και ισλαμικών χωρών, καθώς και τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

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