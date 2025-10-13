Motor oil: Πρωτοποριακή παράδοση βιοκαυσίμου σε πλοίο στον Πειραιά – Μείωση 21% στις εκπομπές CO2

Σημαντικό ορόσημο για την ελληνική ναυτιλία σημειώθηκε στον Πειραιά, καθώς για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε παράδοση ναυτιλιακού καυσίμου με βιοκαύσιμο μέσω πλωτού μέσου στο πλοίο μεταφοράς container "XIN LIAN YUN GANG", στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων διαχείρισης COSCO.

Η παράδοση υλοποιήθηκε από την Coral Marine, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, που είχε πρόσφατα πραγματοποιήσει την πρώτη παράδοση βιοκαυσίμου σε κρουαζιερόπλοιο στο Λιμάνι του Λαυρίου. Το προϊόν αποτελεί μίγμα ναυτιλιακού πετρελαίου από τα διυλιστήρια της Motor Oil με βιοκαύσιμο νέας γενιάς, το οποίο παράγεται στην Ελλάδα από την Verd, επίσης θυγατρική του Ομίλου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο καύσιμο συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 21% σε σχέση με τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα, προάγοντας τις προσπάθειες του κλάδου για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ναυτιλίας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου Motor Oil και των θυγατρικών του για πράσινη μετάβαση στον ναυτιλιακό κλάδο, επιβεβαιώνοντας την ελληνική τεχνογνωσία στην παραγωγή και χρήση βιώσιμων καυσίμων στη ναυτιλία.