ΟΛΘ: Η Αφροδίτη Νέστορα αντικαθιστά τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη στο ΔΣ και την Επιτροπή Ελέγχου

Τη θέση του Παναγιώτη Σταμπουλίδη ως μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της ΟΛΘ αλλά και στην Επιτροπή Ελέγχου αναλαμβάνει η Αφροδίτη Νέστορα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, που αποτελεί προϋπόθεση για τον απευθείας διορισμό του μέλους στο Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. (άρ. 4.4. Πολιτικής Καταλληλότητας ΟΛΘ A.E.).