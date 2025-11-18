Κόκκινος Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα

Η Μαύρη Θάλασσα έχει εισέλθει σε μια από τις πιο ασταθείς περιόδους του πολέμου, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές εντείνονται και το εμπορικό ναυτιλιακό έργο κινείται πλέον σε καθεστώς υψηλού κινδύνου.

Οι επιχειρήσεις σε βάθος εκατοντάδων χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου και από τις δύο πλευρές δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν περιορίζεται πλέον σε χερσαίες συγκρούσεις, αλλά εξελίσσεται σε σύγκρουση όπου η ενέργεια, οι υποδομές και τα θαλάσσια δρομολόγια αποτελούν κεντρικούς στόχους.

Το τελευταίο 48ωρο, η Ουκρανία ανακοίνωσε πλήγματα σε δύο από τις σημαντικότερες ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης. Στη Ριαζάν, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας, αναφέρθηκαν χτυπήματα σε βασικές μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου, δεξαμενές και τμήματα του δικτύου μεταφοράς.

Αντίστοιχα, στο Νοβοκουιμπίσεφσκ της περιφέρειας Σαμάρας, έγιναν γνωστά περιστατικά έκρηξης και εκτεταμένης πυρκαγιάς μετά από επίθεση με drones. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική «αποδυνάμωσης της ρωσικής πολεμικής μηχανής», μέσω χτυπημάτων στην παραγωγή καυσίμων και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η Μόσχα απάντησε με μαζικούς βομβαρδισμούς στις ουκρανικές νότιες περιοχές, με επίκεντρο την Οδησσό. Ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του λιμανιού υπέστησαν ζημιές, ενώ σημειώθηκαν βλάβες σε πλοία που βρίσκονταν δεμένα στους προβλήτες. Ένα από τα βασικά λιμάνια λειτουργεί πλέον με εφεδρική παροχή, καθώς τα συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση.

Οι εξελίξεις έχουν άμεση επίπτωση στην εμπορική ναυτιλία. Στο Νοβοροσίισκ, τον μεγαλύτερο ρωσικό πετρελαϊκό τερματικό της Μαύρης Θάλασσας, οι εξαγωγές σταμάτησαν για σχεδόν δύο ημέρες λόγω συνδυασμένης ουκρανικής επίθεσης με πυραύλους και drones.

Η προσωρινή διακοπή μετέφερε εκτός αγοράς 2,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 2% της παγκόσμιας προσφοράς. Οι φορτώσεις επανεκκίνησαν, αλλά υπό ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Στα ουκρανικά ύδατα, η κατάσταση παραμένει εξίσου δύσκολη. Πλοίο που φόρτωνε σιτάρι στην Οδησσό ανέφερε ότι drones πέρασαν σε απόσταση μόλις μερικών εκατοντάδων μέτρων από το πλευρό του, την ώρα που τοπικοί πράκτορες προειδοποιούσαν για νέο κύμα επιθέσεων.

Το καθεστώς ασφαλείας στα ουκρανικά λιμάνια έχει ανέβει στο επίπεδο 3, το υψηλότερο δυνατό, με πλήρη απαγόρευση εξόδου πληρωμάτων και οδηγίες για προστασία σε κάθε αεροπορικό συναγερμό.

Η σύγκρουση επεκτείνεται πλέον τόσο στα βάθη της ρωσικής ενδοχώρας όσο και στις ακτές της νότιας Ουκρανίας, δημιουργώντας μια συνεχόμενη απειλή για τα θαλάσσια δρομολόγια.

Η στοχοποίηση υποδομών που σχετίζονται με την παραγωγή καυσίμων, τη μεταφορά ενέργειας και τη λειτουργία των λιμανιών αποσκοπεί στον περιορισμό των εξαγωγικών δυνατοτήτων της κάθε πλευράς και στην αποδιοργάνωση των εφοδιαστικών γραμμών.

Για τη διεθνή ναυτιλία, η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ζώνη όπου κάθε ταξίδι απαιτεί διαφορετικό επίπεδο επιχειρησιακής προετοιμασίας, με τους πράκτορες και τις αρχές να ανανεώνουν οδηγίες σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνια δείχνουν ότι η περιοχή θα παραμείνει σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των πληρωμάτων, στις ροές φορτίων και στις διεθνείς αγορές που εξαρτώνται από τα ουκρανικά και ρώσικα εξαγώγιμα προϊόντα.