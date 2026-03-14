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Το Maran Homer της Μαρίας Αγγελικούση χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα: Η ανακοίνωση της εταιρείας
Ναυτιλία
11:15 - 14 Μαρ 2026

Το Maran Homer της Μαρίας Αγγελικούση χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα: Η ανακοίνωση της εταιρείας

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της 14ης Μαρτίου 2026 στις ελληνικές αρχές, όταν έγινε γνωστό ότι το δεξαμενόπλοιο Maran Homer, υπό ελληνική σημαία, δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα ανοικτά του λιμανιού του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλοίο ανήκει στον όμιλο Αγγελικούση και ήταν ναυλωμένο από την Chevron.

Η επίθεση σημειώθηκε υπό συνθήκες που αναδεικνύουν τους αυξημένους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα σε περιοχές όπου επικρατεί ένταση ή συγκρούσεις. Παρά τις υλικές ζημιές που υπέστη το πλοίο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 24 μελών του πληρώματος. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 10 Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους, γεγονός που περιόρισε την αρχική ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό.

Την είδηση για το χτύπημα στο πλοίο επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση το πρωί του Σαββάτου ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. «Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί, συμπλήρωσε ο υπουργός, που εκτίμησε πως το χτύπημα στο πλοίο σχετίζεται με τις αποφάσεις που επάρθησαν πρόσφατα για την μερική απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου» συμπλήρωσε ο υπουργός.

Το δεξαμενόπλοιο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Maran Tankers και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν άφορτο τη στιγμή του συμβάντος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το το πλοίο παραμένει λειτουργικό και συνεχίζει την πορεία του αυτοδύναμα, χωρίς να απαιτηθεί συνδρομή ή ρυμούλκηση.

Πριν από λίγο, η Maran Tankers επιβεβαίωσε το χτύπημα στο δεξαμενόπλοιο (τάνκερ) Maran Homer από άγνωστο αντικείμενο τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου, ενώ το πλοίο βρισκόταν εκτός ρωσικών υδάτων.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Maran Tankers Management Inc., διαχειρίστρια εταιρεία του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), αναφέρει πως σήμερα, 14 Μαρτίου, περί τις 04:35 τοπική ώρα (01:35 GMT) και ενώ το πλοίο έπλεε εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, αναμένοντας εντολή να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium (CPC) Terminal στο Novorossiysk της Ρωσίας, όπου θα παραλάμβανε φορτίο καζακικού αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό καταστρώματος του πλοίου. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και δεν υπάρχει περιβαλλοντική ρύπανση. Έχει ήδη αποπλεύσει από το Novorossiysk».

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας

«Εναέρια επίθεση από βλήμα ή drone (UAV) σε δ/ξ ελληνικής σημαίας με 24 μέλη πληρώματος (10 Έλληνες – 13 Φιλιππινέζοι – 1 Ρουμάνος), στη θαλάσσια περιοχή 14 ν.μ. ανοιχτά από Novorossiysk στη Μαύρη Θάλασσα. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου. το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και δεν σημειώθηκε ρύπανση. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.»

Κικίλιας: Ανησυχία για τα ελληνικά πλοία στον Περσικό

«Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική» τόνισε ο υπουργός.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο, καθώς περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι συνέπειες θα ήταν πολλαπλάσιες.

Παράλληλα, η ανησυχία επεκτείνεται και στον Περσικό Κόλπο, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται δέκα πλοία με ελληνική σημαία και συνολικά 130 ελληνόκτητα σκάφη στην ευρύτερη περιοχή. Παρά την ένταση, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους καπετάνιους μέσω του Θαλάμου Επιχειρήσεων και, αν και επικρατεί ψυχραιμία, υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός επαναπατρισμού σε περίπτωση που κάποιος ναυτικός το αιτηθεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 11:32
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