Κικίλιας: Επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιά – Κύθνου

Την επανέναρξη της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιά – Κύθνου, μετά τη διακοπή της το 2024, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός τόνισε ότι παρότι οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του συγκεκριμένου νησιού – καθώς δεν είναι σε άγονη γραμμή – ρυθμίζονται από την ελεύθερη αγορά, ο ίδιος με πρωτοβουλία του ήρθε σε συνεννόηση με συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία, η οποία ανταποκρίθηκε και επετεύχθη η δρομολόγηση νέου πλοίου.

Τα νέα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Παρασκευή και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Κυριακή, επιπλέον των 5 δρομολογίων που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα από το Λαύριο.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε ο κ. Κικίλιας, εξυπηρετούνται μόνιμοι κάτοικοι, δημόσιοι λειτουργοί και επισκέπτες και ικανοποιείται το αίτημα που είχε εδώ και καιρό η αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινωνία της Κύθνου.

Ταυτόχρονα, όπως σημείωσε, είναι στον αέρα διαγωνισμός, ύψους 668 εκ. ευρώ για τις άγονες γραμμές, ο οποίος θα έχει διάρκεια 4 έτη και θα διασφαλίζει την κάλυψη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της επικράτειας.