Άνοιξε το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas στον Πειραιά

Μια νέα επιλογή διαμονής στην παραλιακή ζώνη του Πειραιά προσθέτει η Wyndham Hotels & Resorts, με το άνοιγμα του Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, ενός έργου branded residences που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την DKG Development, μια ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων.

Σε προνομιακή θέση στη Μαρίνα Ζέας, μία από τις σημαντικότερες παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Αττικής, το νέο κατάλυμα ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Wyndham στην Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα την αυξανόμενη δυναμική του Πειραιά τόσο ως πύλης προς τα ελληνικά νησιά όσο και ως ανερχόμενου προορισμού με αυτόνομη τουριστική ταυτότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς, το λιμάνι του Πειραιά υποδέχεται περισσότερους από 20 εκατ. επιβάτες ετησίως, αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και ένα από τα πλέον πολυσύχναστα παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας τον κομβικό του ρόλο στις μετακινήσεις προς τα ελληνικά νησιά. Καθώς η επιβατική κίνηση συνεχίζει να αυξάνεται, ενισχύεται και η ζήτηση στην πόλη για υψηλής ποιότητας καταλύματα που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες πριν ή μετά την παραμονή τους στα νησιά.

Μια νέα διεθνώς επώνυμη πρόταση φιλοξενίας στον Πειραιά

Το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, στην περιοχή της Μαρίνας Ζέας και κοντά στο λιμάνι του Πειραιά, αποτελεί την πρώτη πρόταση serviced apartments στην πόλη που λειτουργεί υπό διεθνές ξενοδοχειακό brand.

Το project αναπτύσσεται σε δύο όμορα οκταώροφα κτίρια και περιλαμβάνει 72 σουίτες και κατοικίες, εκ των οποίων οι 28 διαθέτουν θέα στη θάλασσα και τη μαρίνα. Οι επισκέπτες βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τις θέσεις ελλιμενισμού σκαφών, εστιατόρια και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, ο κοντινός σταθμός του μετρό, Δημοτικό Θέατρο, προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ η καρδιά της πρωτεύουσας απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το κατάλυμα.

Σχεδιασμένο τόσο για σύντομες όσο και για μεγαλύτερης διάρκειας διαμονές, το project αντανακλά την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς των branded residences, ενός μοντέλου που συνδυάζει την άνεση της κατοικίας με τα πρότυπα εξυπηρέτησης ενός διεθνούς ξενοδοχειακού brand.

Οι επιλογές διαμονής περιλαμβάνουν δωμάτια, σουίτες και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα με κουζινάκι και χώρους καθιστικού, καλύπτοντας τις ανάγκες ταξιδιωτών που αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και μια μεγαλύτερη lifestyle εμπειρία. Στις premium επιλογές περιλαμβάνεται σουίτα με θέα στη θάλασσα, ιδιωτική πισίνα, βεράντα και πανοραμική θέα στη Μαρίνα Ζέας και το Αιγαίο.

Οι επισκέπτες έχουν επίσης στη διάθεσή τους μια σειρά παροχών προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ταξιδιωτικές ανάγκες, όπως γυμναστήριο, αίθουσα συναντήσεων, καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς, υπηρεσίες ευεξίας και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση επισκεπτών. Οι παροχές αυτές διαμορφώνουν μια νέα πρόταση φιλοξενίας για έναν από τους ταχύτερα εξελισσόμενους παράκτιους προορισμούς της Ελλάδας.

Ο κ. Βασίλης Θεμελίδης, Ανώτερος Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης της Wyndham Hotels & Resorts, ανέφερε τα εξής: «Η άφιξη του Wyndham Residences στον Πειραιά αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα ταξίδια και η αγορά ακινήτων, καθώς τα όρια μεταξύ σύντομης διαμονής, παρατεταμένης διαμονής και κατοικίας γίνονται ολοένα και λιγότερο διακριτά, αναδεικνύοντας τις branded residences σε έναν βασικό τομέα ανάπτυξης. Σε προορισμούς-πύλες όπως ο Πειραιάς, όπου οι ταξιδιώτες κινούνται μεταξύ ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, αυξάνεται η ζήτηση για υψηλής ποιότητας, ευέλικτες επιλογές διαμονής, τόσο στην αρχή, όσο και στο τέλος του ταξιδιού. Με αυτό το άνοιγμα ανταποκρινόμαστε στην αυξανόμενη ζήτηση στην Ελλάδα, ενισχύοντας την παρουσία μας, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμιζόμαστε με τις νέες ταξιδιωτικές συνήθειες και τις εξελισσόμενες προσδοκίες των επισκεπτών».

Στην καρδιά ενός προορισμού που μεταμορφώνεται

Το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, μία επένδυση άνω των 25 εκατ. ευρώ της DKG Development, έχει σχεδιαστεί από τον διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Jean-Pierre Heim, σε συνεργασία με το Bletsas Architectural Studio.

Στη ραγδαία εξελισσόμενη περιοχή της Μαρίνας Ζέας, το έργο αντανακλά τη δυναμική που αποκτά ο Πειραιάς, τόσο ως προορισμός φιλοξενίας, όσο και ως lifestyle προορισμός στην ευρύτερη Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Το έργο εντάσσεται επίσης στην ευρύτερη μη αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της Wyndham Hotels & Resorts και της DKG Development για την ανάπτυξη 12 ξενοδοχείων στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Wyndham στην ελληνική αγορά και την επέκτασή της τόσο σε καθιερωμένους, όσο και σε αναδυόμενους προορισμούς.

Το άνοιγμα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η ζήτηση για branded residences στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Αθήνα και ευρύτερα στην Αττική. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 5 ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές branded residences στην Ευρώπη, προσελκύοντας αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνή ξενοδοχειακά brands και επενδυτές.

Συμπεριλαμβανομένων των branded residences, η Wyndham Hotels & Resorts διαθέτει σήμερα 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, εκ των οποίων 6 βρίσκονται στην Αττική.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DKG Development, ανέφερε τα εξής:

«Το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas αντανακλά τη στρατηγική μας να επενδύουμε σε τοποθεσίες με ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές, αλλά και σε συνεργασίες που μπορούν να αναβαθμίσουν τους ίδιους τους προορισμούς. Η Wyndham Hotels & Resorts προσφέρει διεθνή εμβέλεια, αναγνωρισιμότητα του brand και επιχειρησιακή τεχνογνωσία, στοιχεία καθοριστικά για την τοποθέτηση ενός project όπως αυτό στη διεθνή αγορά. Καθώς ο Πειραιάς συνεχίζει να εξελίσσεται πέρα από τον παραδοσιακό του ρόλο ως κόμβος διέλευσης, η συνεργασία αυτή μάς επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα προϊόν που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του σύγχρονου ταξιδιώτη, συμβάλλοντας παράλληλα στη μεταμόρφωση της πόλης σε έναν αυτόνομο προορισμό».