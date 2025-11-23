Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στο πρόγραμμα Green Award: Νέα εποχή πράσινης ναυπηγικής για την Ελλάδα

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Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την ουσιαστική επιστροφή τους στο διεθνές ναυπηγικό στερέωμα, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Green Award Foundation ως Incentive Provider, αποκτώντας επίσημη πιστοποίηση για τον προσανατολισμό τους στην πράσινη και βιώσιμη ναυπηγική.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί και αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στο ναυπηγείο μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του υπό τη νέα ιδιοκτησία.

Η πρόκληση της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται σε φάση ιστορικής μεταμόρφωσης, με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις να επιβάλλουν χαμηλότερες εκπομπές, καλύτερη ενεργειακή απόδοση και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Σε αυτό το νέο τοπίο, ο ρόλος των ναυπηγείων δεν περιορίζεται πλέον στην επισκευή και συντήρηση, αλλά επεκτείνεται στον τεχνολογικό μετασχηματισμό του στόλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «Δεν θέλουμε απλώς να επισκευάζουμε πλοία - θέλουμε να τα κάνουμε καθαρότερα, αποδοτικότερα και πιο ανθεκτικά στις απαιτήσεις των επόμενων δεκαετιών».

75 επισκευές σε έναν χρόνο - Η δυναμική επανεκκίνηση

Ένα χρόνο μετά την απόκτησή τους από τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν ολοκληρώσει περισσότερες από 75 επισκευές, επαναφέροντας στον κλάδο έναν από τους ιστορικότερους παραγωγικούς πυλώνες της χώρας.

Το φάσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν καλύπτει όλο το εύρος της ναυτιλίας:

μεγάλα δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax

megayachts

containerships και bulk carriers

RoRo και Poax

κρουαζιερόπλοια

ακόμα και πολεμικά πλοία και υποβρύχια.

Η τεχνική αυτή πολυμορφία υπογραμμίζει την ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική βάση του ναυπηγείου.

Τι αλλάζει με την ένταξη στο Green Award Foundation

Η επίσημη τελετή ένταξης πραγματοποιήθηκε παρουσία κορυφαίων στελεχών της διεθνούς ναυτιλίας. Ο πρόεδρος του Green Award, Capt. Δημήτριος Ματθαίου, έκανε λόγο για ένα «σημαντικό βήμα που ενώνει την ελληνική ναυπηγική παράδοση με την πράσινη καινοτομία».

Ο εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος, Jan Fransen, ανέδειξε τη συμβολή του Green Award στη βιώσιμη ανάπτυξη, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε ένα δίκτυο άνω των 200 Incentive Providers παγκοσμίως συμβάλλει ισχυρά στη διεθνή αναγνώριση.

Ως Incentive Provider, τα ναυπηγεία αναλαμβάνουν να:

παρέχουν κίνητρα και υποστήριξη σε πλοία που υιοθετούν πράσινες πρακτικές,

προωθούν τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα,

ενισχύουν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας,

συμβάλουν στη διάδοση της πιστοποίησης Green Award.

Μεγάλες επενδύσεις - Στόχος η εξυπηρέτηση LNG carriers

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον πράσινο μετασχηματισμό, προχωρούν σημαντικά έργα αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις. Κεντρικό ρόλο έχει η εκσυγχρονισμένη δεξαμενή Νο 4, η οποία θα καταστήσει τον Σκαραμαγκά το μοναδικό ελληνικό ναυπηγείο που μπορεί να εξυπηρετεί LNG carriers, πλοία κομβικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Παράλληλα, εξελίσσονται παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού στα συστήματα και στον περιβαλλοντικό εξοπλισμό, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της τεχνικής ικανότητας των εγκαταστάσεων.

Κομβικός ρόλος και στην εθνική άμυνα

Η συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί βασικό πυλώνα δραστηριότητας. Τα ναυπηγεία υποστηρίζουν ήδη τον στόλο των πλοίων και υποβρυχίων, ενώ συμμετέχουν σε συζητήσεις για μελλοντικά προγράμματα, όπως η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ.

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σημείωσε ότι η πράσινη μετάβαση «είναι αλλαγή νοοτροπίας, όχι απλώς τεχνικό εγχείρημα», τονίζοντας ότι στόχος είναι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά «να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένο κέντρο υπηρεσιών για ολόκληρο τον ναυτιλιακό κλάδο».

Η ένταξη στο Green Award ενισχύει την ελληνική παρουσία στον διεθνή χάρτη της βιώσιμης ναυπηγικής. Με συνδυασμό τεχνογνωσίας, επενδύσεων και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά συμβάλλουν στη νέα ταυτότητα της ελληνικής ναυτιλίας: μια ταυτότητα που συνδέει την ιστορία και τη βιομηχανική παράδοση με την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.