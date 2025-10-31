Χρηστίδης: Να μπει ένα τέλος στην αδικία που υφίστανται οι πρώην εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Το ζήτημα της συνεχιζόμενης αδικίας σε βάρος πρώην εργαζόμενων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, εγείρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Εργασίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, την οποία συνυπογράφει και ο Βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι μετά τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων και την απόλυση συνολικά 126 εργαζομένων, 71 πρώην εργαζόμενοι της θυγατρικής εταιρείας “ΕΤΥΕ” δεν έχουν λάβει ούτε μισθούς ούτε αποζημιώσεις, ενώ ο Άρειος Πάγος και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έχουν κρίνει ότι η μεταβίβαση της μονάδας τους ήταν εικονική και καταχρηστική, επιβεβαιώνοντας ότι παρέμειναν εργαζόμενοι της “ΕΝΑΕ” και δικαιούνται τα δεδουλευμένα τους.

Αναφέρεται, ακόμη, ότι παρά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί το 2022 μεταξύ των εργαζομένων και του τότε Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι θα αποζημιώνονταν, μέχρι σήμερα δεν έχει καταβληθεί το ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, που αφορά προνομιακές απαιτήσεις (διαφορές αποδοχών και αποζημιώσεις), ενώ παραμένουν αχρεωστήτως παρακρατημένα περίπου 13 εκατ. ευρώ από φόρους και λοιπές κρατήσεις.

Επιπλέον, η πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (ICC), με συμψηφισμό εκατέρωθεν ποσών, είχε ως αποτέλεσμα να μην αποδοθούν ούτε τα 82,8 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε μισθοδοσίες εργαζομένων, επιτείνοντας την υπάρχουσα αδικία.

Οι δύο βουλευτές ζητούν από τους συναρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν: