Ανακατατάξεις στους 10 κορυφαίους νηογνώμονες το 2025: Στην κορυφή ο ABS - Ακολουθεί ο DNV

Σημαντικές ανακατατάξεις σημειώθηκαν το 2025 στην παγκόσμια κατάταξη των νηογνωμόνων με τον Αμερικάνικο Νηογνώμονα ABS να περνά στην πρώτη θέση σε συνολική χωρητικότητα υπό κλάση, ξεπερνώντας τη DNV, ενώ ο Κινεζικός Νηογνώμονας China Classification Society (CCS) ανέβηκε στην πέμπτη θέση στην οποία το περασμένο έτος ήταν ο Γαλλικός Νηογνώμονας, Bureau Veritas (BV). Οι αλλαγές συνδέονται με τη στροφή της ναυτιλίας σε νέα καύσιμα, πυρηνικές τεχνολογίες, ψηφιακές λύσεις και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες.

ABS

Ο ΑBS επέκτεινε τις τεχνικές της υπηρεσίες με νέα κριτήρια για την ασφαλή μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και προχώρησε σε εγκρίσεις επί της αρχής για δύο πρότζεκτ πυρηνικής πρόωσης. Παράλληλα, δημοσίευσε αναλύσεις για συνθετικά καύσιμα και οδηγούς για διπλές μηχανές LNG–μεθανόλης–αμμωνίας, ενώ ανέπτυξε μοντέλα προσομοίωσης για περιστατικά θερμικής διαφυγής μπαταριών σε οχηματαγωγά.

DNV

Ο DNV ζήτησε επιτάχυνση των πιστοποιήσεων για νέα καύσιμα και τόνισε την ανάγκη για κίνητρα σε πλοία χαμηλών εκπομπών. Προέβλεψε διπλασιασμό των παραδόσεων πλοίων εναλλακτικών καυσίμων μέχρι το 2028 και αύξηση της κατανάλωσης μη ορυκτών καυσίμων έως το 2030. Προώθησε λύσεις ενεργειακής απόδοσης, ψηφιακή βελτιστοποίηση και τεχνολογίες δέσμευσης CO₂, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές σχεδόν κατά 9%.

ClassNK

Ο Ιαπωνικός Νηογνώμονας ClassNK ενίσχυσε την παρουσία της στην Ελλάδα με νέο τεχνικό κέντρο στον Πειραιά και επέκτεινε τις υπηρεσίες της πέρα από την κλασική επιθεώρηση. Ανέπτυξε μεθοδολογία πιστοποίησης νέων τεχνολογιών πριν από την ευρεία εφαρμογή τους και παρουσίασε εργαλεία ανάλυσης κόστους για τους κανονισμούς FuelEU Maritime και ETS. Επίσης παρέμεινε δραστήριος σε έργα εναλλακτικών καυσίμων και έξυπνης ναυτιλίας.

Lloyd’s Register

Ο Αγγλικός Νηογνώμονας LR αναδιοργάνωσε τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες, δίνοντας έμφαση σε πράσινες τεχνολογίες, βιοκαύσιμα και πυρηνικές εφαρμογές στη ναυτιλία. Προχώρησε στην ταξινόμηση του πρώτου aframax με υποβοηθούμενη πρόωση από τον άνεμο και δημιούργησε κέντρο τεχνογνωσίας για κρουαζιερόπλοια. Στην ετήσια έκθεσή του καταγράφει κινδύνους κατακερματισμού της πράσινης μετάβασης χωρίς διεθνή συντονισμό.

China Classification Society

Ο Κινεζικός Νηογνώμονας CCS δημοσίευσε ολοκληρωμένη μελέτη για καύσιμα χαμηλών εκπομπών (υδρογόνο, αμμωνία, μεθανόλη, βιοκαύσιμα) και ενίσχυσε τη διεθνή της παρουσία με νέο κέντρο εξυπηρέτησης στη Σαγκάη. Προχώρησε στην ταξινόμηση της πρώτης μηχανής χαμηλών στροφών μεθανόλης για VLCC και συμμετείχε σε ψηφιακά και αυτοματοποιημένα έργα. Παράλληλα, επέβλεψε την παράδοση πλοίων υπερ-χαμηλής ψύξης (-55°C).

Bureau Veritas

Ο Γαλλικός Νηογνώμονας BV συνέχισε να δραστηριοποιείται σε τεχνολογίες υδρογόνου, μεθανόλης και αμμωνίας, εκδίδοντας εγκρίσεις για λύσεις κυψελών καυσίμου και πλοία ανεφοδιασμού αμμωνίας. Ταξινόμησε το πρώτο ro-ro που κινείται με ιστία, το "Neoliner Origin" και διατήρησε πρωταγωνιστικό ρόλο σε πλοία LNG bunkering και methanol bunkering.

Korean Register

Ο Κορεατικός Νηογνώμονας Korean Register συνεργάστηκε με μεγάλα ναυπηγεία για συστήματα έξυπνων καταλυμάτων πληρώματος και ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη σχεδίαση πλοίων. Συμμετείχε σε νέα σχέδια αμμωνίας και LNG carriers με καινοτόμες διατάξεις και παρουσίασε σύστημα σωληνώσεων διπλών τοιχωμάτων για καύσιμο αμμωνίας, προτείνοντας διεθνή πρότυπα για περιβαλλοντική προστασία.

Rina

Ο Ιταλικός Νηογνώμονας Rina συμμετείχε σε μελέτες για τη βιώσιμη ναυτιλία και σε μετασκευές φορτηγών πλοίων που μειώνουν την κατανάλωση και τις εκπομπές. Παρείχε εγκρίσεις για bulker διπλού καυσίμου LNG–υδρογόνου και για πλοία μεταφοράς υγρού CO₂, κρίσιμα για τις αλυσίδες CCS. Ενίσχυσε την καινοτομία με δίκτυο επτά κέντρων συνεργασίας.

Indian Register of Shipping

Ο ινδικός νηογνώμονας επένδυσε σε υδρογονοκίνητα πλοιάρια, μη επανδρωμένα σκάφη και δοκιμές βιοκαυσίμων. Υιοθέτησε ψηφιακές πλατφόρμες εικονικής μοντελοποίησης για παρακολούθηση του κύκλου ζωής πλοίων και ανέλαβε ρόλο σε ναυπηγικά προγράμματα άμυνας.

Polish Register of Shipping

Τέλος ο Πολωνικός Νηογνώμονας PRS αναβάθμισε τους κανόνες για ταχύπλοα και καταμαράν, ανοίγοντας την αγορά υπεράκτιων εφαρμογών. Ανέπτυξε κατευθυντήριες γραμμές για αυτόνομη ναυτιλία και επέκτεινε τη διεθνή του παρουσία σε Ασία και Μέση Ανατολή μέσω νέων συνεργασιών.