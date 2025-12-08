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Economist: Ποια είναι η κορυφαία οικονομία για το 2025 – Η θέση της Ελλάδας
Οικονομία
15:16 - 08 Δεκ 2025

Economist: Ποια είναι η κορυφαία οικονομία για το 2025 – Η θέση της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Η παγκόσμια ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 3%, όπως και πέρυσι. Η ανεργία παραμένει χαμηλή σχεδόν παντού, τα χρηματιστήρια είχαν μια ακόμη αξιοπρεπή χρονιά, ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς στις χώρες του ΟΟΣΑ παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Economist αναζήτησε την «οικονομία της χρονιάς», εξετάζοντας πέντε δείκτες —πληθωρισμό, «διάχυση» πληθωρισμού, ΑΕΠ, αγορά εργασίας και χρηματιστηριακές αποδόσεις— σε 36 κυρίως ανεπτυγμένες οικονομίες.

Και φέτος, οι καλύτερες επιδόσεις καταγράφονται στον ευρωπαϊκό Νότο. Μετά τη νίκη της Ισπανίας το 2024, η Πορτογαλία αναδεικνύεται πρώτη, συνδυάζοντας ισχυρή ανάπτυξη, χαμηλό πληθωρισμό και δυναμικό χρηματιστήριο. Χώρες της ευρωζώνης που δυσκολεύτηκαν την προηγούμενη δεκαετία —όπως η Ελλάδα και η Ισπανία— εμφανίζουν επίσης υψηλές επιδόσεις. Εκτός Ευρώπης, ξεχωρίζει το Ισραήλ, που συνεχίζει την εντυπωσιακή ανάκαμψη μετά την κρίση του 2023, ενώ η Ιρλανδία βρέθηκε πολύ κοντά στην κορυφή.

Αντίθετα, οι χειρότεροι βαθμολογίες προέρχονται κυρίως από τον ευρωπαϊκό Βορρά. Εσθονία, Φινλανδία και Σλοβακία βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα. Η Γερμανία βελτιώθηκε ελαφρά σε σχέση με πρόσφατα έτη, αλλά παραμένει χαμηλά, όπως και η Βρετανία. Η Γαλλία, παρά την πολιτική αναταραχή, παρουσιάζει μια σχετικά ισορροπημένη συνολική εικόνα, ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται στη μέση της κατάταξης —κάτω από την Ιταλία— με ισχυρή αλλά όχι θεαματική αγορά εργασίας και επίμονο πληθωρισμό που περιορίζει το συνολικό σκορ.

Ο δομικός πληθωρισμός αποτελεί τον πρώτο δείκτη που εξετάζεται, καθώς εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια. Η κατάταξη ευνοεί τις οικονομίες που βρίσκονται κοντά στον στόχο του 2%. Η Τουρκία αποτελεί την πλέον αρνητική εξαίρεση, με υπερβολικά υψηλό πληθωρισμό λόγω της ανορθόδοξης οικονομικής πολιτικής Ερντογάν. Ακολουθεί η Εσθονία, όπου ο δομικός πληθωρισμός άγγιξε σχεδόν το 7% στο τρίτο τρίμηνο του 2025, απόρροια του ενεργειακού σοκ του 2022. Στη Βρετανία, ο δομικός πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί, αλλά παραμένει στο 4%, μακριά από τον στόχο της Τράπεζας της Αγγλίας.

Σε άλλες χώρες, ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός είναι υπερβολικά χαμηλός. Η Σουηδία σχεδόν δεν εμφανίζει καθόλου πληθωριστικές πιέσεις —κάτι που ανακουφίζει τα νοικοκυριά, αλλά για τους οικονομολόγους συνιστά κίνδυνο αποπληθωρισμού. Αντίστοιχα αδύναμες ενδείξεις παρουσιάζουν Φινλανδία και Ελβετία. Στην Ιαπωνία, ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος από τη δεκαετία του 2010, αλλά πολύ χαμηλότερος από τα επίπεδα «υπερθέρμανσης» άλλων οικονομιών.

Η «διάχυση του πληθωρισμού» —το ποσοστό προϊόντων με αυξήσεις άνω του 2%— συμπληρώνει το σκηνικό. Σε ορισμένες οικονομίες, όπως στις ΗΠΑ, το ποσοστό έχει αυξηθεί, πιθανώς λόγω της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ στην Αυστραλία πάνω από το 85% των προϊόντων καταγράφει αυξήσεις άνω του 2%.

Στο πεδίο της ανάπτυξης και της απασχόλησης, το οποίο επηρεάζει άμεσα τους ψηφοφόρους, η Πορτογαλία ξεχωρίζει. Ο τουρισμός έχει εκτοξευθεί και η προσέλκυση εύπορων αλλοδαπών για φορολογικούς λόγους ενισχύει την ανάπτυξη πέρα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θετικές επιδόσεις σε ΑΕΠ και απασχόληση παρουσιάζουν επίσης Τσεχία και Κολομβία. Αντίθετα, η Νότια Κορέα χάνει θέσεις εργασίας, ενώ η Νορβηγία επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις του διεθνούς εμπορίου, της ναυτιλίας και της ενέργειας.

Η εντυπωσιακή ετήσια αύξηση άνω του 12% στο ΑΕΠ της Ιρλανδίας στο τρίτο τρίμηνο θεωρείται παραπλανητική λόγω των ιδιαίτερων λογιστικών πρακτικών των πολυεθνικών, γι’ αυτό και οι Ιρλανδοί οικονομολόγοι προτιμούν τον δείκτη «τροποποιημένη συνολική εγχώρια ζήτηση», που χρησιμοποιήθηκε και στην κατάταξη.

Οι χρηματιστηριακές αποδόσεις ολοκληρώνουν την αξιολόγηση. Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ κυριαρχούν παραδοσιακά, το 2025 οι αποδόσεις τους χαρακτηρίζονται απλώς αξιοπρεπείς, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις προηγούμενες θετικές χρονιές. Αντίστοιχα μέτρια εικόνα παρουσιάζει και η Γαλλία, όπου η μετοχή της LVMH έχει μείνει στάσιμη. Στον αντίποδα, η Δανία σημείωσε τις χειρότερες επιδόσεις, με τη μετοχή της Novo Nordisk να έχει χάσει 60% της αξίας της.

Για πραγματικά «καυτές» αποδόσεις, ο Economist στρέφει το βλέμμα αλλού. Η Τσεχία και η Νότια Κορέα είχαν καλή χρονιά στα χρηματιστήρια, αλλά καμία χώρα δεν πλησιάζει το Ισραήλ, όπου η μετοχή της Bank Leumi εκτινάχθηκε σχεδόν 70%. Θετική ήταν και η εικόνα της Πορτογαλίας, με άνοδο άνω του 20% το 2025. Και, όπως σημειώνει το περιοδικό, η αγορά της χώρας που ανακηρύσσεται «οικονομία της χρονιάς» τείνει κατά μέσο όρο να αυξάνεται περίπου 20% την επόμενη χρονιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 17:10
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