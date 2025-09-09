ΤτΕ - Kατάταξη των βασικών διαπραγματευτών αγοράς το α' εξάμηνο: Στην κορυφή η Πειραιώς

Πρώτη στην κατάταξη των βασικών διαπραγματευτών αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 αναδείχθηκε η Πειραιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 είναι η ακόλουθη: 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2. BofA SECURITIES EUROPE SA 3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4. DEUTSCHE BANK AG 5. ALPHA BANK 6. EUROBANK SA 7. JP MORGAN SE 8. BARCLAYS BANK IRELAND PLC 9. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 10. BNP PARIBAS S.A 11. MORGAN STANLEY EUROPE SE 12. SOCIETE GENERALE 13. CITIBANK EUROPE PLC 14. COMMERZBANK AG 15. UBS EUROPE SE 16. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH 17. INTESA SANPAOLO S.p.A. 18. HSBC CONTINENTAL EUROPE