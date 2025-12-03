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Η επιστροφή Τσίπρα στο προσκήνιο: Τι σηματοδοτεί η παρουσίαση της «Ιθάκης»
Πολιτική
08:28 - 03 Δεκ 2025

Η επιστροφή Τσίπρα στο προσκήνιο: Τι σηματοδοτεί η παρουσίαση της «Ιθάκης»

Reporter.gr Newsroom
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Έντονο παραμένει το πολιτικό σκηνικό στην κεντροαριστερά, όπου όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Το βιβλίο του, «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία σε πωλήσεις και έχει πυροδοτήσει έντονο δημόσιο διάλογο. Σήμερα (3/12) η προσοχή στρέφεται στο θέατρο Πάλλας, όπου θα παρουσιαστεί επίσημα το βιβλίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να αφήσει πίσω το παρελθόν και να παρουσιάσει στη σημερινή εκδήλωση το σχέδιό του για το μέλλον. Επικρατεί η άποψη ότι το βιβλίο λειτουργεί ως προθάλαμος για την ίδρυση νέου κομματικού φορέα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Στην εκδήλωση —η οποία θα ολοκληρωθεί με ομιλία του κ. Τσίπρα— ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατηγορώντας την ότι υιοθετεί πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Παράλληλα, δεν αναμένεται να περιοριστεί στις αναφορές του παρελθόντος, όπως στο βιβλίο, αλλά θα επιχειρήσει να αναδείξει εκ νέου το δίπολο Μητσοτάκη–Τσίπρα.

Η αίθουσα αναμένεται να είναι κατάμεστη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς θα δώσουν το «παρών». Στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχει δοθεί σχετική απαγόρευση από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Τέλος, όσον αφορά το πρόγραμμα των ομιλιών και τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στη βιβλιοπαρουσίαση, για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

- Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

- Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

- Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

- Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015–2019)

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    Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 09:16
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