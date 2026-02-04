Γκιλφόιλ: Με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η ΟΝΕΧ αναζωογονεί τη ναυπηγική βιομηχανία

«Τη Δευτέρα, συμμετείχα μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και την ηγεσία της ONEX για να γιορτάσουμε την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού ONEX», έγραψε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Χ.

«Η οικονομική υποστήριξη των ΗΠΑ επέτρεψε στην ONEX να αναζωογονήσει τη ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας», σημείωσε ακόμη η κ. Γκιλφόιλ, για να προσθέσει:

«Είμαι ευτυχής που βλέπω την Ελλάδα να συνεργάζεται με την κορεατική εταιρεία Sung Shin Rolling Stock Technology για να συνεχίσει την επανεκβιομηχάνιση της Ελλάδας και να ενισχύσει τις υποδομές μεταφορών για την Ελλάδα και τους συμμάχους μας».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «R», η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα σημείωσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης ότι «ένας μεγάλος στόχος του Προέδρου Τραμπ είναι η Ελλάδα να γίνει κόμβος», δίνοντας έτσι το καθαρό πολιτικό στίγμα για το πώς βλέπει η Ουάσινγκτον τον ρόλο της χώρας στην επόμενη φάση των κρίσιμων υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο.