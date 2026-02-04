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Η αμερικανική γραμμή για «Greece as a hub» και πώς η ΟΝΕΧ εντάσσεται στο νέο σχέδιο υποδομών
Ναυτιλία
11:13 - 04 Φεβ 2026

Η αμερικανική γραμμή για «Greece as a hub» και πώς η ΟΝΕΧ εντάσσεται στο νέο σχέδιο υποδομών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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«Ένας μεγάλος στόχος του Προέδρου Τραμπ είναι η Ελλάδα να γίνει κόμβος». Με αυτή τη φράση η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδωσε, στο περιθώριο της παρουσίασης νέας εταιριας του Ομίλου ΟΝΕΧ, το καθαρό πολιτικό στίγμα για το πώς βλέπει η Ουάσινγκτον τον ρόλο της χώρας στην επόμενη φάση των κρίσιμων υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τοποθέτησή της δεν περιορίστηκε σε εθιμοτυπικές φιλοφρονήσεις, αλλά περιέγραψε έναν σχεδιασμό που συνδέει σιδηροδρομικά δίκτυα, μεταφορές, ενέργεια και ναυτιλία, με στόχο η Ελλάδα να λειτουργήσει ως περιφερειακός κόμβος με πραγματικό στρατηγικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό αφήγημα, η νέα εταιρία του Ομίλου ΟΝΕΧ που θα αναπτύξει δραστηριότητα στην κατασκευή, συντήρηση και επισκευή τροχαίου υλικού, δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη επιχειρηματική κίνηση, αλλά ως κομμάτι μιας ευρύτερης γεωοικονομικής αρχιτεκτονικής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά της στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ θέλουν να λειτουργήσουν, όχι ως απλός συνομιλητής, αλλά ως στρατηγικός εταίρος που «προσφέρει κρίσιμη υποδομή».

Η ίδια έδωσε έμφαση «ειδικά στους σιδηρόδρομους», σημείο που δείχνει πως το σχέδιο «Greece as a hub» δεν αφορά μόνο θαλάσσιες πύλες, αλλά κυρίως τη σύνδεση της Ελλάδας με ευρύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς.

Η σιδηροδρομική διάσταση είναι κρίσιμη για το αμερικανικό αφήγημα, καθώς λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος που μετατρέπει ένα λιμάνι ή έναν ενεργειακό σταθμό από «εθνική» εγκατάσταση σε περιφερειακό διάδρομο.

Στη δήλωσή της, η Γκιλφόιλ αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία της με την Πρέσβη Lim, αλλά και με «δύο υπουργούς», με τους οποίους – όπως είπε – έχει έρθει «πολύ κοντά». Η συγκεκριμένη διατύπωση, ανεξάρτητα από τον προφανή διπλωματικό τόνο, δείχνει ότι το project παρουσιάζεται ως υπόθεση που έχει ήδη περάσει σε άμεση πολιτική διαχείριση και δεν αντιμετωπίζεται ως χαμηλής έντασης τεχνική ατζέντα.

Αυτό ενισχύεται από τη διατύπωση ότι οι συνομιλητές της «δείχνουν πραγματικό, υγιές ενδιαφέρον να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την περιοχή και για την Ελλάδα», τοποθετώντας την πρωτοβουλία σε πλαίσιο που συνδέει οικονομική ανάπτυξη με γεωπολιτική στόχευση.

Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά στοιχεία της παρέμβασής της ήταν η χρονική αναφορά ότι «ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό ακόμη και πριν έρθω εδώ, στην Αθήνα», προσθέτοντας ότι πλησιάζει πλέον τις 100 ημέρες παρουσίας στη χώρα.

Η διατύπωση αυτή μεταφράζεται σε μία βασική ανάγνωση, πως η κινητικότητα είχε ξεκινήσει από νωρίς, με προεργασία που δεν εξαρτήθηκε από την ελληνική δημόσια συζήτηση ή από τις παραδοσιακές διαδικασίες ωρίμανσης ενός έργου.

Με άλλα λόγια, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν γεννήθηκε «εδώ», αλλά προέκυψε ως επιλογή που οργανώθηκε με αφετηρία την Ουάσινγκτον και αναζητεί το κατάλληλο έδαφος εφαρμογής.

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Η ΟΝΕΧ ως «βιομηχανικός κρίκος» στο σχέδιο hub

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η ΟΝΕΧ αποκτά ρόλο που δεν περιορίζεται μόνο στο ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό έργο. Η παρουσία της στην εξίσωση αφορά τη δυνατότητα της Ελλάδας να διαθέτει πραγματική βιομηχανική υποδομή και όχι μόνο γεωγραφικό πλεονέκτημα.

Τα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ, αντιμετωπίζονται ως κρίσιμος παράγοντας για να μπορεί η χώρα:

  • Ν α υποστηρίζει την εμπορική ναυτιλία με επισκευές και συντήρηση σε ανταγωνιστικούς χρόνους,
  • Να ενισχύει την εφοδιαστική αλυσίδα μέσα από υπηρεσίες υποστήριξης στόλων,
  • Να αυξάνει τη βιομηχανική της ανθεκτικότητα σε κρίσιμες περιόδους,
  • Να συνδέει τον θαλάσσιο τομέα με το ευρύτερο πλέγμα μεταφορών και υποδομών.

Σε μια εποχή όπου η έννοια του hub δεν μετριέται μόνο με το πόσα φορτία περνούν από έναν διάδρομο, αλλά και με το αν μια χώρα μπορεί να παράγει, να επισκευάζει και να στηρίζει κρίσιμες λειτουργίες, η ναυπηγική ικανότητα επανέρχεται στο προσκήνιο ως στρατηγική υποδομή.

Το σχέδιο που περιγράφεται από αμερικανικής πλευράς δείχνει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως μία ενιαία πλατφόρμα. Λιμάνια, σιδηρόδρομοι, ενεργειακές εγκαταστάσεις, logistics και ναυτιλιακή δραστηριότητα παρουσιάζονται ως κομμάτια του ίδιου παζλ. Η προσέγγιση αυτή ευνοεί κινήσεις που έχουν ταχύτητα, πολιτική στήριξη και δυνατότητα συντονισμού σε πολλούς τομείς ταυτόχρονα.

Η ίδια η Γκιλφόιλ έβαλε τον πήχη ψηλά, σημειώνοντας ότι αυτό «είναι μόνο η αρχή» και ότι «σχεδιάζουμε πολύ περισσότερη συνεργασία». Η συνέχεια θα κριθεί από το κατά πόσο το αφήγημα θα αποκτήσει συγκεκριμένα έργα, χρηματοδοτήσεις και χρονοδιαγράμματα, ειδικά σε τομείς που στην Ελλάδα έχουν ιστορικά καθυστερήσεις και διαχρονικές δυσκολίες υλοποίησης.

Ωστόσο, το πολιτικό στίγμα είναι πλέον σαφές. Η Ουάσινγκτον θέλει την Ελλάδα σε ρόλο κόμβου. Και η συζήτηση για υποδομές δείχνει ότι δεν μένει στη θεωρία, αλλά μεταφέρεται στο πεδίο.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 12:03
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