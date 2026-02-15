ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στην Hapag-Lloyd η ΖΙΜ αντί $4,2 δισ. και με διαχωρισμό διεθνών και ισραηλινών δραστηριοτήτων
Ναυτιλία
20:02 - 15 Φεβ 2026

Στην Hapag-Lloyd η ΖΙΜ αντί $4,2 δισ. και με διαχωρισμό διεθνών και ισραηλινών δραστηριοτήτων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αποτίμηση που ξεπερνά τα 4,2 δισ. δολάρια και με προβλεπόμενο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων σε διεθνές και ισραηλινό σκέλος, ολοκληρώθηκε το πολύμηνο σήριαλ της εξαγορά της ZIM Integrated Shipping Services από τη γερμανική Hapag-Lloyd AG, σηματοδοτώντας μία ακόμη κίνηση συγκέντρωσης στον κλάδο των τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

Η δομή της συμφωνίας αντανακλά τους περιορισμούς που επιβάλλουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και κανονιστικής εποπτείας, καθώς η λεγόμενη «χρυσή μετοχή» του ισραηλινού κράτους δεν επιτρέπει πλήρη ξένο επιχειρησιακό έλεγχο και οδηγεί σε λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα παγκόσμια δρομολόγια, το εμπορικό σήμα, η πελατειακή βάση και ο μισθωμένος στόλος της ZIM εντάσσονται στη Hapag-Lloyd, ενώ τα πλοία που συνδέονται με εθνικές ανάγκες, η έδρα και οι εγχώριες δραστηριότητες παραμένουν υπό ισραηλινό έλεγχο, με συμμετοχή του επενδυτικού σχήματος FIMI Opportunity Funds.

Η διάρθρωση αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στη διεθνή επιχειρηματική ενοποίηση και στη διατήρηση κρίσιμων ναυτιλιακών δυνατοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

Η πορεία προς τη συμφωνία ήταν δύσκολη και οι σχετικές διαπραγματεύσεις διήρκησαν έξι μήνες, συνοδεύτηκε δε από αντιδράσεις εργαζομένων, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για την προστασία θέσεων εργασίας και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων στο Ισραήλ.

Παράλληλα, η δημιουργία διακριτού «εθνικού σκέλους» της εταιρείας αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης ναυτιλιακής σύνδεσης της χώρας με βασικές αγορές και στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που απορρέουν από το ειδικό καθεστώς της χρυσής μετοχής, το οποίο συνδέεται και με ανάγκες εφοδιαστικής επάρκειας σε περιόδους κρίσης.

Η εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει τον ανταγωνισμό στις διεθνείς γραμμές εμπορευματοκιβωτίων, ενισχύοντας τη θέση της Hapag-Lloyd σε βασικά εμπορικά δίκτυα, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι η παγκοσμιοποίηση της ναυτιλίας συνυπάρχει πλέον με αυξημένες κρατικές παρεμβάσεις και γεωπολιτικούς περιορισμούς σε στρατηγικούς τομείς των θαλάσσιων μεταφορών.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 18:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC
Ναυτιλία

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Ειδήσεις

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Ο IMO τιμά την Ελένη Πολυχρονοπούλου για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλία
Ναυτιλία

Ο IMO τιμά την Ελένη Πολυχρονοπούλου για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ